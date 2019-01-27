Угроза взрыва: горящие возле Крымского моста танкеры не удалось потушить

Порошковое тушение горящих возле Крымского моста танкеров "Маэстро" и "Канди" не дало результатов, угроза взрыва судов сохраняется.
Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота, отметив, что продолжается охлаждение (полив) кораблей, передает ТАСС.
"Пытались применить порошковое тушение. "Спасатель Демидов" подошел, истратил 3 т порошка, пеной пытались - ничего не дало, возгорание не уменьшилось", - сообщил собеседник.
Пресс-служба СК РФ
По его словам, угроза взрыва судов сохраняется. "Пока пожар есть, теоретически, угроза сохраняется. Горение относительно небольшое", - добавил представитель Росморречфлота.
Он отметил, что оба горящих судна стоят на якоре.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В районе Керченского пролива 21 января загорелись два судна под флагом Танзании — "Маэстро" и "Кандий". Не менее 10 человек погибли.
23 января стало известно, что на танкерах начали рваться швартовые тросы, что привело их в движение.
Затем дрейфовавшие танкеры начало относить в сторону Крымского моста.
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