Угроза взрыва: горящие возле Крымского моста танкеры не удалось потушить

Порошковое тушение горящих возле Крымского моста танкеров "Маэстро" и "Канди" не дало результатов, угроза взрыва судов сохраняется.

Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота, отметив, что продолжается охлаждение (полив) кораблей, передает ТАСС.

"Пытались применить порошковое тушение. "Спасатель Демидов" подошел, истратил 3 т порошка, пеной пытались - ничего не дало, возгорание не уменьшилось", - сообщил собеседник.

Пресс-служба СК РФ

По его словам, угроза взрыва судов сохраняется. "Пока пожар есть, теоретически, угроза сохраняется. Горение относительно небольшое", - добавил представитель Росморречфлота.

Он отметил, что оба горящих судна стоят на якоре.

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