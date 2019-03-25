"Угроза нацбезопасности!" В Украину не пустили иностранного журналиста

В Украину не пропустили итальянского журналиста государственного телевидения RAI Марка Иннаро.

Об этом рассказал вице-президент ассоциации итальянских предпринимателей России Витторио Торрембини, добавив, что журналист был аккредитован МИД Украины, передает RT.

Сообщается, что инцидент с итальянцем произошел в ночь с 24 на 25 марта, когда Иннаро прилетел в Киев.

"После четырех часов задержания он был отправлен обратно в аэропорт Минска, откуда прилетел. Целью визита в Украину было освещение выборов президента и ряд интервью с представителями политических и религиозных кругов Украины", – добавил Торрембини.

Он сообщил, что отказ во въезде в Украину был мотивирован тем, что журналист представляет угрозу для нацбезопасности страны.

"МИД Италии уже подготовил ноту протеста", – подчеркнул Торрембини.

Отмечается, что Иннаро могли не пустить в Украину из-за того, что он проживает в Москве.

Марк Иннаро Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Wizz Air не пустила в самолет известных российских журналистов, которые летели в Украину.

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