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"Угроза нацбезопасности!" В Украину не пустили иностранного журналиста

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В Украину не пропустили итальянского журналиста государственного телевидения RAI Марка Иннаро.

Об этом рассказал вице-президент ассоциации итальянских предпринимателей России Витторио Торрембини, добавив, что журналист был аккредитован МИД Украины, передает RT.

Сообщается, что инцидент с итальянцем произошел в ночь с 24 на 25 марта, когда Иннаро прилетел в Киев.

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"После четырех часов задержания он был отправлен обратно в аэропорт Минска, откуда прилетел. Целью визита в Украину было освещение выборов президента и ряд интервью с представителями политических и религиозных кругов Украины", – добавил Торрембини.

Он сообщил, что отказ во въезде в Украину был мотивирован тем, что журналист представляет угрозу для нацбезопасности страны.

"МИД Италии уже подготовил ноту протеста", – подчеркнул Торрембини.

Отмечается, что Иннаро могли не пустить в Украину из-за того, что он проживает в Москве.

Марк Иннаро

Марк Иннаро

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Wizz Air не пустила в самолет известных российских журналистов, которые летели в Украину.

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Место
Украина
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"отказ во въезде в Украину был мотивирован тем, что журналист представляет угрозу для нацбезопасности страны." Каким образом?Хохлосрань(не путать с украинцами) так боится "несвидомого" освещения происходящего, что не пускает журналистов под идиотскими предлогами
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Хохлосранов Алексей
Хохлосранов Алексей
Демократия в действии. Ах ха ха))) Северная Корея отдыхает)
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