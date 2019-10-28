"Угроза нацбезопасности": Зеленского обвинили в подыгрывании Кремлю

Офицер запаса, волонтер и журналист Мирослав Гай заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский принял участие в информационной операции, направленной против национальных интересов страны.

Комментируя разговор Зеленского с добровольцами в Золотом Луганской области в блоге OBOZREVATEL, он сказал: "Это недостойное поведение для Верховного Главнокомандующего и президента Украины. Но самое важное, что этой перепалкой нас фактически отвлекли от главной проблемы: президент Украины вместе с российскими коллаборационистами участвует в информационной операции, направленной на нарушение безопасности и национальных интересов Украины".

В этом контексте офицер напомнил о том, что российский МИД высказал поддержку позиции президента Украины. Это, по его мнению, говорит о том, что "Кремль если и не принимает непосредственного участия в этих мероприятиях через третьи руки, через активистов, то, по крайней мере, поддерживает такие действия".

Владимир Зеленский в Золотом Луганской области Официальный сайт президента Украины

"Кто подставляет президента? Понимает ли президент и те, кто находятся вокруг него, что они фактически участвуют в информационной операции Кремля?" – спросил волонтер.

"Это вопросы, на которые мы рано или поздно получим ответы, но у нас времени не так много. Это все несет угрозу национальной безопасности - уже сейчас", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое на Донбассе, где должно состоятся разведение войск, согласованное в Минске. Разговор получился довольно жестким. В частности, глава государства сказал, что ничего не знает об акции "Нет капитуляции".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram