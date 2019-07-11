"Угроза есть!" В Генштабе предупредили о вторжении Путина в Украину

В Украине сохраняется угроза полномасштабной агрессии России против нашей страны.

Об этом в интервью "Новинарні" заявил глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"Угроза есть. Один из вариантов, который мы рассматриваем – это то, о чем вы говорите (потенциальное нападение России с четырех сторон, включая Крым, Беларусь, Приднестровье. – Ред.). Они менее вероятны, но они существуют. Мы, конечно, планируем противодействие", – рассказал он.

Военный отметил, что большие вооруженные силы угрожают Украине на границах с РФ.

"У нас таких сил нету. Но должны понимать также и то, что РФ не взыщет все свои силы против нас, потому что они ужасно боятся и не хотят, чтобы европейские принципы жизни и цивилизация "шли" на восток", – добавил Хомчак.

Владимир Путин tsn.ua

Также глава Генштаба добавил, что кадровые российские военные все еще присутствуют среди террористов "Л/ДНР".

"Командование – полностью из России. Все решения полностью согласуются с Кремлем. Структура разработана под русскую армию. Все решения принимаются в РФ, техника, боеприпасы и тактика – российские", – акцентировал Хомчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что готовится новый поход через Керченский пролив.

Также Хомчак признал, что до назначения на должность президентом, был лично знаком с олигархом Игорем Коломойским.

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