Угроза для всей Европы: РФ заблокировала часть Черного моря

Россия перекрыла для судоходства один из районов Черного моря от мыса Тарханкут до дельты Дуная.

По данным "Милитарного портала", в данном районе три гражданских судна прекратили движение и встали на якорь. Из них - два танкера Hercules и Yukon Star и балкер под флагом Панамы Nahide-M.

Российские военные корабли предупреждали гражданские суда Ocean Force и BFP Melody о необходимости изменения курса в связи с закрытием морского района. Также в закрытии морского района участвуют корабли и катера Черноморского флота: малый противолодочный корабль "Поворино", катер связи "КСО-2155", морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин".

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В свою очередь, военный журналист Мирослав Гай пояснил на своей странице в Facebook, что Россия перекрыла район Черного моря под предлогом учений.

"Предлогом такого вопиющего произвола назвали учения. По факту РФ блокирует работу торговых суден в регионе. Точно известно об остановке одного грузового судна и двух танкеров. Эти действия РФ несут уже угрозу для всей безопасности Европы", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что Россия перебросила в Азовское море ударную группировку военных кораблей.

9 июля пограничная служба ФСБ РФ перехватила 7 судов, идущих в или из портов Бердянска и Мариуполя в Азовском море. Кроме того, РФ начала задерживать иностранные суда в Керченском проливе.

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, Украина несет серьезные убытки из-за действий России. 15 августа Государственный департамент США выступил с жестким заявлением, назвав блокаду РФ в Азовском море попыткой дестабилизировать Украину.