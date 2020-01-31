В 2009 году в городе Винница случилась удивительная история. Ректор Винницкого института конструирования одежды и предпринимательства Игорь Мизрах, который при любой удобной возможности не забывал напомнить собеседнику, что он “двоюродный брат” мэра Винницы Владимира Гройсмана, начал грязную пиар-кампанию против своего “родственника”, решительно вознамерившись испортить тому репутацию посредством рассылки SMS оскорбительного содержания.

Точной даты начала черной пиар-кампании установить не удалось, достоверно известно лишь, что 2 апреля 2009 года заместитель винницкого мэра Владимира Гройсмана – Владимир Слишинский обратился к правоохранителям с заявлением, что группа неустановленных лиц рассылает откровенно оскорбляющие честь и достоинство мэра SMS и электронные письма следующего содержания.

"Тягне все, немов пацюк, Гройсман — вінницький главнюк. Гройсмани живуть на "шару", тягнуть з міста, як з базару".

а также:

"И стиль работы свинский, заслуженный юрист Слишинский".

Владимир Слишинский, когда писал заявление, прекрасно понимал, что стоит за грязной медийной пиар-кампанией, не кто иной, как его соучредитель по ТОВ “БРИЗ” Игорь Мизрах. Но учитывая тот факт, что он не располагал прямыми доказательствами причастности Мизраха к данному преступлению, в своем заявлении указал лиц, причастных к распространению информации оскорбительного характера.

А ими оказались:

журналист Артем Фляжников, отвечающий в организации Мизраха за медиа;

помощница Фляжникова - Карина Демская, выполняющая черную работу.

Именно их фамилии небезосновательно были указаны в заявлении Слишинского.

Примечательно, что Артем Фляжников на допросе своей вины не отрицал, как и не отрицал своей связи с Мизрахом. Во время допроса он признал факт того, что возглавляет Pr-агентство, которое сотрудничает с Игорем Мизрахом, директором Винницкого института конструирования одежды и предпринимательства.

При этом слова, которыми Фляжников объяснил свои действия, действительно поражают своей наигранной наивностью:

“Такие эпиграммы ходили от одного к другому не один день, – объясняет Фляжников. – Их и мне кто-то прислал, а я разослал больше сотни SMS. Не вижу в этом ничего противозаконного. Эти стишки – шутливые и пристойные”.

Удивительная простота – не правда ли? Просто представляете себе, как это можно случайно получить SMS от неизвестного отправителя, и просто отправить 100 SMS незнакомым тебе людям, которые все почему-то случайно оказались жителями Винницы!

Возможно такое просто теоретически? Нет. Вот только это еще не предел цинизма.

Сам Мизрах, когда за комментариями обратились к нему, все так повернул с ног на голову в своем ответе, что у всех создалось впечатление, что речь идет о политическом заказе против молодого перспективного кандидата в мэры Винницы!

“Уверяю, к распространению и написанию эпиграмм никакого отношения не имею, - заявил Игорь Мизрах. - Сам получал такие SMS-сообщения. По-моему, в них много правды. Но никто не подает заявление в милицию на юмориста Михаила Задорнова или "Квартал 95" за то, что они кого-то высмеивают.

Неужели угрозыску нечем заняться? Артем Фляжников работает по контракту, рекламирует моё учебное заведение. А буду ли я участвовать в будущих выборах мэра, этот вопрос пока открыт”.

Но самый возмущенный действиями правоохранителей оказался партнер Мизраха по его новому перспективному проекту, сулящему многомиллионные распилы - футбольный клуб ”Подолянка”, президент данного клуба - Григорий Фурман. Как впоследствии не раз он сам хвастался, автор данных четверостиший.

Фурман был до предела возмущен, и не скрывая удовольствия, рвал на груди тельняшку, рассказывая о произволе власти, которая “гнобит честных бизнесменов-юмористов”.

При этом снова-таки Фурман не забывал прихвастнуть, что неуловимый автор оскорбительных строк – он сам. История близилась к финалу, “подвиг” Мизраха должен был быть забыт, но…

Ввиду новых обстоятельств, ставший объектом пристального внимания правоохранителей 20 июня 2009 года Мизрах был объявлен в розыск за мошенничество. Тут надо отдать должное изворотливости нашего “героя”.

Не особо стараясь скрыться от карающего меча Фемиды, Мизрах запустил через свою империю медиа-сайтов, возглавляемых все тем же Фляжниковым, слух, что сам президент одобрил его кандидатуру на должность главы Хмельницкой ОГА!

На руку Мизраху сыграли и местные СМИ, которые, даже не удосужившись проверить сомнительный источник информации, раздули из полностью выдуманной Мизрахом новости кулуарный скандал.

Примечательно, что и действия правоохранителей также сыграли на руку Мизраху. Они так же, как и представители СМИ, не стали проверять качество источников, но испугавшись скандала, спустили дело против одиозного “политика” Мизраха на тормозах.

Понятно, что никаким губернатором Мизрах не стал. Что, впрочем, не помешало ему и дальше продолжать осваивать ниву фейковых СМИ, созданную им для распространения лживой и оскорбительной информации против публичных личностей, правительственных мужей и государственных институтов.

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