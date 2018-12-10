''Удавка Кремля'': раскрыт важный нюанс, зачем построили Крымский мост 

Оккупанты незаконно построили Крымский мост для того, чтобы контролировать ситуацию в Керченском проливе.

Об этом в своем ЖЖ написал российский экономист Андрей Илларионов, отметив, что "нынешняя Керченская удавка заслуживает только одной судьбы – ликвидации".

"Цель ФСБшной Керченской петли, построенной по заказу Путина, совершенно очевидна – не обеспечивать свободу судоходства, а препятствовать ему; душить развитие экономики восточной Украины; иметь возможность в любой понравившийся Кремлю момент, как, например, это было 25 ноября, беспрепятственно затягивать на горле Азовского моря Керченскую удавку", – подчеркнул он.

Крымский мост

Также Илларионов предположил, что если и когда Украина сочтет возможным строительство нового моста, соединяющего украинский Крым и Кубань в будущей свободной России, то "этот новый мост будет не путинско-ФСБшным, а совсем другим – похожим на сотни мостов современного мира, обеспечивающим свободу навигации для всех судов".

"Конфигурация и основные параметры Крымского моста неоспоримо указывают на то, что он был построен таким образом, чтобы создать максимальные препятствия свободе судоходства в Керченском проливе и Азовском море. Полотно автомобильной части Керченского моста было намеренно размещено на низких опорах, при его максимальном приближении к поверхности воды для того, чтобы не дать прохода под неосновными пролетами моста любым маломерным судам, в том числе, прогулочным яхтам, даже катерам и лодкам", – уточнил экономист.

По его словам, максимально приближая полотно автомобильного моста к уровню моря, ФСБшные проектировщики намеренно уничтожили эту возможность.

"Теперь практически все суда – независимо от их размера, водоизмещения, осадки – для удобства ФСБшного контроля за их движением (или недопущения такового) должны следовать только под основным пролетом моста. Судя по фотографиям, появившимся в связи с Керченским морским боем 23-26 ноября, движение под неосновными пролетами моста практически любых маломерных судов, включая даже катера и лодки, практически невозможно", – заключил Илларионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, трое моряков получили ранения.

27 и 28 ноября оккупационные власти Крыма избрали украинцам меру пресечения, после чего их вывезли в Москву.