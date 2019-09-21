"Ударить по всей Украине!" Идеолог "русского мира" призвал к войне

Пропагандист РФ, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров призвал "Л/ДНР" перенести боевые действия с востока на остальную территорию Украины.

Об этом он заявил в прямом эфире канала "Россия 1". Багдасаров утверждает, что украинская сторона якобы сорвала договоренности по Донбассу, поэтому "республикам" и РФ нужно ответить, чтобы защитить россиян.

"Мы не можем дальше – Минские соглашения, Нормандский формат и прочая дурь. Хватит, нужно наносить удары. Каким образом: перенесение боевых действий на территорию Украины", – сказал он.

Семен Багдасаров Скрин видео

"Не надо сидеть в обороне, когда сидите в обороне – вас будут бить, бить, люди будут гибнуть и гибнуть. Нанесите ответный удар, это нормальное дело, это не дипломатия решает", – добавил Багдасаров.

"Специально для "адиннарод" и "мышебратья". В прямом эфире на федеральном канале заявляют, что готовы вывалить вам на головы тонны железа, не только на Донбассе. А вы и дальше ждите, что "русский мир" придет с хлебом и солью", – высказался о громком заявлении офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Telegram-канал Анатолия Штефана "Штирлица"

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандист, политолог Алексей Мартынов устроил истерику из-за украинских исторических личностей.

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