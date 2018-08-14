"Ударился головой": отец мажора "отмазал" сына за пьяное ДТП в Ривне

Экс-руководитель ривненской областной инициативной группы Общественного движения "Украинский выбор" Михаил Бузинарский заявил, что его сын Андрей угрожал журналистке Инне Билецкой расправой после скандального пьяного ДТП, поскольку находился в стрессовом состоянии.

Как пишет издание "Четверта влада", Бузинарский-старший заявил, что осуждает вождение в нетрезвом состоянии, и что лично разрабатывал законопроект об усилении ответственности за данное правонарушение.

"Я не видел никаких документов, на сегодня подтверждающих, что он (Андрей Бузинарский. - Ред.) был в нетрезвом состоянии. Но я вообще осуждаю то, что человек берется за руль в нетрезвом состоянии", - сказал он.

По его словам, в ДТП с его сыном виновны оба водителя.

Андрей и Михаил Бузинарские "Четверта влада"

"Я не эксперт, но по тому, что я видел там, "обоюдка", потому что там "желтый" с обеих сторон горел. Он или не он - я в любом случае осуждаю пьяного за рулем", - сказал Бузинарский-старший.

Об угрозах его сына Инне Билецкой, он сказал следующее:

"Думаю да, просто после такого серьезного ДТП он ударился головой. В это время человек находится в стрессовом состоянии, и он не осознает, что говорит... Во-вторых, вы говорите, что он был нетрезв, поэтому я просто считаю, что он не осознавал, что говорит, и кому это говорит".

По словам Бузинарского, Андрей "не мог идентифицировать" Билецкую как журналиста.

"Вы ее знаете, я ее знаю, а он-то не знает, она была без жилета, без специальных там... Не предъявила удостоверение. Поэтому, я думаю, что здесь два фактора, он не разобрался, что это журналист, а главное, что после такого ДТП человек не думает что ему говорить", - сказал он.

Также Бузинарский-старший заявил, что с сыном видится редко. Говорит, что он сам отвечает за свои поступки и живет отдельной взрослой жизнью.

"Я читал, что кто-то говорил что я что-то там "решал". Если бы я "решал", то ни одного уголовного дела не было, а они все рассматриваются", - добавил он.

Свое руководство в ОО "Украинский выбор" Бузинарский отрицает. Говорит, что был руководителем проекта "Нет росту коммунальных тарифов", которое сотрудничало с "Украинским выбором".

По информации полиции, Андрей Бузинарский нарушил ПДД, что повлекло телесные повреждения, а также угрожал журналисту. Он является подсудимым за хранение наркотиков (большая партия метамфетамина) по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в полиции готовят ходатайство в суд, чтобы провести все необходимые экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL, также стали известны детали скандального ДТП с Андреем Бузинарским.