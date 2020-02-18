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18 февраля • обновлено в 12:03
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Ударили в стык двух бригад: появились детали боя с россиянами под Золотым

13.4т
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Российские оккупанты на Донбассе при попытке прорыва линии разведения у Золотого работали против защитников Украины двумя ударными группами – артиллерией и минометами.

Об этом написал на своей странице в Facebook координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец.

"Ударили в стык двух бригад, по классической схеме. Судя по всему, замысел командования противника – выбить наши подразделения с плацдарма на Северском Донце в районе Новотошковка – Крымское или по крайней мере оттеснить от дороги на Северодонецк в пойму реки", – отметил военный эксперт.

Бои на Донбассе

Бои на Донбассе

"24 канал"

Он добавил, что еще одним участком приложения усилий противника стал отрезок у Новотошковки и Орехово. По его словам, враг хотел сковать тактические резервы Объединенных сил на указанном участке.

"И да, у нас есть потери. Противник использовал предварительное огневое подавление нашей системы обороны (то, что называется артподготовкой). Ее характер и интенсивность (командование противника массировало на этом участке огневые средства) свидетельствует о предварительной подготовке противника к активным действиям на этом участке", – предположил Машовец.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Костянтин Машовець
Место
Украина
Тег
Информационное сопротивление
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- Справедливость
- Справедливость
Фашистських к а ц а п а п і в на ф а р ш ! ! ! "Надмірна терпимість Українців до к а ц а п а п -ів, закінчується геноцидом Українців..."©
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Всушники все с "россиянами" воюют на своей гражданской вoйне
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Россия на такие мелочи не разменивается, если брать, так Мариуполь
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Гоша Злой
Гоша Злой
Хакимов Игорь, ты правую руку сначала оттуда убери а потом рассуждай о мелочах...
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