Ударили в стык двух бригад: появились детали боя с россиянами под Золотым

Российские оккупанты на Донбассе при попытке прорыва линии разведения у Золотого работали против защитников Украины двумя ударными группами – артиллерией и минометами.
Об этом написал на своей странице в Facebook координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец.
"Ударили в стык двух бригад, по классической схеме. Судя по всему, замысел командования противника – выбить наши подразделения с плацдарма на Северском Донце в районе Новотошковка – Крымское или по крайней мере оттеснить от дороги на Северодонецк в пойму реки", – отметил военный эксперт.
Бои на Донбассе
"24 канал"
Он добавил, что еще одним участком приложения усилий противника стал отрезок у Новотошковки и Орехово. По его словам, враг хотел сковать тактические резервы Объединенных сил на указанном участке.
"И да, у нас есть потери. Противник использовал предварительное огневое подавление нашей системы обороны (то, что называется артподготовкой). Ее характер и интенсивность (командование противника массировало на этом участке огневые средства) свидетельствует о предварительной подготовке противника к активным действиям на этом участке", – предположил Машовец.
Как сообщал OBOZREVATEL:
утром 18 февраля вооруженные формирования РФ пошли в атаку на Донбассе.
В результате боя ВСУ понесли тяжелые потери. Оккупанты попытались прорваться через линию разграничения.
В сети начали появляться видео адских боев на Донбассе, вспыхнувших из-за внезапного наступления России на Донбассе 18 февраля.
В пресс-центре ОТГ "Север" подтвердили прорыв террористов через линию разграничения в районе н.п. Ореховое и рассказали, что в ходе ожесточенных боев на Донбассе ВСУ действительно понесли потери.
Позже появилась информация о том, что бой под Золотым завершился после 10:00. ВСУ дали достойный отпор врагу.
У оккупантов один погибший, пять – тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны.
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