Ударили в стык двух бригад: появились детали боя с россиянами под Золотым

Российские оккупанты на Донбассе при попытке прорыва линии разведения у Золотого работали против защитников Украины двумя ударными группами – артиллерией и минометами.

Об этом написал на своей странице в Facebook координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец.

"Ударили в стык двух бригад, по классической схеме. Судя по всему, замысел командования противника – выбить наши подразделения с плацдарма на Северском Донце в районе Новотошковка – Крымское или по крайней мере оттеснить от дороги на Северодонецк в пойму реки", – отметил военный эксперт.

Бои на Донбассе "24 канал"

Он добавил, что еще одним участком приложения усилий противника стал отрезок у Новотошковки и Орехово. По его словам, враг хотел сковать тактические резервы Объединенных сил на указанном участке.

"И да, у нас есть потери. Противник использовал предварительное огневое подавление нашей системы обороны (то, что называется артподготовкой). Ее характер и интенсивность (командование противника массировало на этом участке огневые средства) свидетельствует о предварительной подготовке противника к активным действиям на этом участке", – предположил Машовец.

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