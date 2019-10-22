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22 октября • обновлено в 17:35
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Ударили лицом в машину: в Крыму снова задержали взбунтовавшегося против Путина журналиста

1.4т Читать материал на украинском

В Ялте в аннексированном Крыму уже второй раз за год задержали взбунтовавшегося против "русского мира" журналиста Евгения Гайворонского.

Инцидент произошел во вторник, 22 октября, около 13:00. Об этом со ссылкой на его сестру Дарью сообщают "Крым.Реалии".

По ее словам, при задержании активиста ударили лицом о полицейскую машину. Подробности он успел рассказать сестре в телефонном разговоре.

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Евгения Гайворонского задержали в Крыму

Евгения Гайворонского задержали в Крыму

atr.ua

"Его задержали сотрудники центра "Э" на улице Садовой в Ялте. Сейчас из полиции привезли в мировой суд на улице Васильева. Его обвиняют в неисполнении решения суда, который ему назначил принудительное лечение от якобы наркотиков", – рассказала Дарья.

Примечательно, что за две недели до задержания оккупанты вернули журналисту украинский паспорт, изъятый еще весной во время обыска в квартире, которую он снимал в Ялте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Валевич Борис
Валевич Борис
Проклятый иуда - теперь наслаждайся "русским миром"
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филипп филипыч
филипп филипыч
в украине решение суда можно не выполнять?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Иметь укропаспорт - уже диагноз, а когда глянешь на его фотку, то первоначальный диагноз подтверждается.
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4
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Крым Андрей, Мой тебе совет, не подходи к зеркалу! А то увидишь лицо полностью лишенное интеллекта да еще и с рогами.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Крым Андрей, ну,все..Хватит!The end!
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