Ударили лицом в машину: в Крыму снова задержали взбунтовавшегося против Путина журналиста

В Ялте в аннексированном Крыму уже второй раз за год задержали взбунтовавшегося против "русского мира" журналиста Евгения Гайворонского.
Инцидент произошел во вторник, 22 октября, около 13:00. Об этом со ссылкой на его сестру Дарью сообщают "Крым.Реалии".
По ее словам, при задержании активиста ударили лицом о полицейскую машину. Подробности он успел рассказать сестре в телефонном разговоре.
Евгения Гайворонского задержали в Крыму
atr.ua
"Его задержали сотрудники центра "Э" на улице Садовой в Ялте. Сейчас из полиции привезли в мировой суд на улице Васильева. Его обвиняют в неисполнении решения суда, который ему назначил принудительное лечение от якобы наркотиков", – рассказала Дарья.
Примечательно, что за две недели до задержания оккупанты вернули журналисту украинский паспорт, изъятый еще весной во время обыска в квартире, которую он снимал в Ялте.
Как сообщал OBOZREVATEL:
26 марта в Крыму задержали ялтинского журналиста Евгения Гайворонского, который призывал спасать полуостров от оккупации.
7 апреля он вышел на свободу из изолятора временного содержания оккупированного Симферополя.
Гайворонский не раз открыто призывал Россию убраться с полуострова.
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