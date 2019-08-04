Ударили бомбой по подлодке: украинские военные показали мощь в Черном море

Морская авиация Вооруженных сил Украины провела масштабные учения над Черным морем, отработав сценарии применения подразделений во время обеспечения действий войск ВМС.

По данным информационного агентства Министерства обороны "АрмияИнформ", к учениям были привлечены личный состав бригады, вертолеты Ми-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Авиация Украины armyinform

"Первое задание выполнили подразделения батальона связи и радиотехнического обеспечения. Они вышли в район развертывания по сигналу "Тревога" и подготовили внебазовий аэродром к приему авиатехники. Тыловые службы, со своей стороны, развернули полноценный полевой лагерь с командным пунктом, местами для еды и отдыха", – сказано в сообщении.

Учения проходили неделю. Военные оттачивали: мастерство полета, поисковые навыки, умение помочь пострадавшим и эвакуацию, а кульминацией стало отслеживание гипотетической вражеской подлодки и атака ее бомбой и торпедой.

Учения на Черном море armyinform

"При ведении воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение врага и с помощью морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара. До мыса Аджияск выдвинулась группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника", – добавили в ведомстве.

Отработка уничтожения подлодки armyinform

Вертолет armyinform

Украинские учения armyinform

Снаряд armyinform

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прошли учебные тренировки военных подразделений боевых бригад сухопутных и авиационных подразделений на одном из полигонов Донецкой области.

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