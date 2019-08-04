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Ударили бомбой по подлодке: украинские военные показали мощь в Черном море

1.8т Читать материал на украинском

Морская авиация Вооруженных сил Украины провела масштабные учения над Черным морем, отработав сценарии применения подразделений во время обеспечения действий войск ВМС.

По данным информационного агентства Министерства обороны "АрмияИнформ", к учениям были привлечены личный состав бригады, вертолеты Ми-14 и Ка-27, а также самолеты Ан-26 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Авиация Украины

Авиация Украины

armyinform

"Первое задание выполнили подразделения батальона связи и радиотехнического обеспечения. Они вышли в район развертывания по сигналу "Тревога" и подготовили внебазовий аэродром к приему авиатехники. Тыловые службы, со своей стороны, развернули полноценный полевой лагерь с командным пунктом, местами для еды и отдыха", – сказано в сообщении.

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Учения проходили неделю. Военные оттачивали: мастерство полета, поисковые навыки, умение помочь пострадавшим и эвакуацию, а кульминацией стало отслеживание гипотетической вражеской подлодки и атака ее бомбой и торпедой.

Учения на Черном море

Учения на Черном море

armyinform

"При ведении воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение врага и с помощью морской авиационной бомбы обозначил зону для нанесения удара. До мыса Аджияск выдвинулась группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника", – добавили в ведомстве.

Отработка уничтожения подлодки

Отработка уничтожения подлодки

armyinform

Вертолет

Вертолет

armyinform

Украинские учения

Украинские учения

armyinform

Снаряд

Снаряд

armyinform

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прошли учебные тренировки военных подразделений боевых бригад сухопутных и авиационных подразделений на одном из полигонов Донецкой области.

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Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Черное море
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Эта мощь похожа на кладбище военной техники))) В совке занятия в ДОСААФ помощнее проводили!
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Pooh Vini
Pooh Vini
Будем честными,нам необходимо идти по пути вступления в НАТО,что бы ни одна мразь под боком не шастала,а если и заплыла(залетела) - была поджарена
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Питон Каа
Питон Каа
Это старье еще летает? А как можно проводить учения по обнаружению подводной лодки без участия самой подводной лодки? Убожество... Военно-воздушное бессилие...
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