"Ударила ножом в шею": в Ривне молодая мать зверски убила младенца

В Ривне 21-летняя девушка зарезала ножом младенца, которого родила месяц назад.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области. Отмечается, что сообщение о смерти правоохранителям поступило от врачей скорой помощи.

Убийство случилось 17 сентября в доме по улице Вербовая города Ривне.

Полицейские, прибывшие на место преступления, выяснили, что смерть младенца наступила в результате ножевого ранения шеи, которое нанесла его родная мать, 21-летняя уроженка Запорожья.

По данным полиции, девушка приехала в Ровно получать высшее образование. Закончив вуз, осталась жить в квартире 26-летнего сожителя и его матери. По предварительной информации девушка находится на психиатрическом учете.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и работники ювенальной превенции.

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