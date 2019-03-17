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"Ударила ножом в шею": в Ривне молодая мать зверски убила младенца

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В Ривне 21-летняя девушка зарезала ножом младенца, которого родила месяц назад.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области. Отмечается, что сообщение о смерти правоохранителям поступило от врачей скорой помощи.

Убийство случилось 17 сентября в доме по улице Вербовая города Ривне.

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Полицейские, прибывшие на место преступления, выяснили, что смерть младенца наступила в результате ножевого ранения шеи, которое нанесла его родная мать, 21-летняя уроженка Запорожья.

"Ударила ножом в шею": в Ривне молодая мать зверски убила младенца
"Ударила ножом в шею": в Ривне молодая мать зверски убила младенца

По данным полиции, девушка приехала в Ровно получать высшее образование. Закончив вуз, осталась жить в квартире 26-летнего сожителя и его матери. По предварительной информации девушка находится на психиатрическом учете.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты и работники ювенальной превенции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Одесской области 24-летняя женщина зверски убила своего новорожденного ребенка, завернув малыша в пакет и закопав в огороде.

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Место
Украина
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Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО: Совершенно дикие и звериные преступления, которые совершают сейчас украинцы, свидетельствуют о почти необратимом характере психического расcтройства и нравственного одичания, которое проникло в основную массу народа. Украинцы, испытав на себе за последние 5 лет изощрённые формы информационно-политических экспериментов, превратились в этнос, который начал уничтожать сам себя. И это главная трагедия наших дней.
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