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18 ноября • обновлено в 14:12
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Ударил бутылкой и ограбил: на Одесщине поймали 19-летнего разбойника. Видео признания

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В Белгороде-Днестровском Одесской области 19-летний разбойник разбил окно, забрался в дом пенсионера, ударил его бутылкой по голове, сорвал часы и убежал. 67-летний пострадавший вызвал полицию.

Правоохранители быстро установили личность нападавшего и задержали его. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного управления полиции (чтобы посмотреть видео признания, доскролльте страницу до конца).

На Одесщине поймали разбойника

На Одесщине поймали разбойника

od.npu.gov.ua

На Одесщине поймали разбойника

На Одесщине поймали разбойника

od.npu.gov.ua

На Одесщине поймали разбойника

На Одесщине поймали разбойника

od.npu.gov.ua

Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Суд арестовал задержанного на два месяца с правом выхода под залог в размере 160 тыс. грн.

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Разбойнику грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на известном промтоварном рынке "7-й километр" активисты одной из патриотических организаций города напали на работающих там вьетнамских "менял". Несколько человек окружили двух женщин-вьетнамок, побили их и брызнули в лица из газового баллончика.

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Автор
Михаил Бардин Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Национальная полиция Украины
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