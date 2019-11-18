Ударил бутылкой и ограбил: на Одесщине поймали 19-летнего разбойника. Видео признания

В Белгороде-Днестровском Одесской области 19-летний разбойник разбил окно, забрался в дом пенсионера, ударил его бутылкой по голове, сорвал часы и убежал. 67-летний пострадавший вызвал полицию.

Правоохранители быстро установили личность нападавшего и задержали его. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного управления полиции (чтобы посмотреть видео признания, доскролльте страницу до конца).

На Одесщине поймали разбойника od.npu.gov.ua

На Одесщине поймали разбойника od.npu.gov.ua

На Одесщине поймали разбойника od.npu.gov.ua

Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Суд арестовал задержанного на два месяца с правом выхода под залог в размере 160 тыс. грн.

Разбойнику грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на известном промтоварном рынке "7-й километр" активисты одной из патриотических организаций города напали на работающих там вьетнамских "менял". Несколько человек окружили двух женщин-вьетнамок, побили их и брызнули в лица из газового баллончика.

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