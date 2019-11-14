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14 ноября • обновлено в 17:29
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Пырнул ножом в живот: в Одессе произошло кровавое ЧП

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В Одессе застолье закончилось поножовщиной. Два товарища и жена одного из них вместе выпивали. Когда спиртное закончилось, сходили в магазин за новой порцией и продолжили пить на скамейке во дворе.

52-летнему одесситу показалось, что 59-летний друг пристает к его жене. Ревнивец достал нож, ударил товарища в живот и сбежал, оставив супругу. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.

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Женщина вызвала скорую. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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Ревнивца задержали в нескольких кварталах от места преступления. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе полиция задержала 42-летнего местного жителя, который ударил ножом своего 24-летнего знакомого. Ссора возникла после употребления спиртного.

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Автор
Михаил Бардин Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы криминал
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