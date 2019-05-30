Ударил ножом 17 раз: подробности зверского убийства студента в Киеве

В одном из пабов Киева посетители обнаружили в туалете окровавленного парня – Артема Иуса. На теле молодого человека было множество ножевых ранений. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание, через две недели.

Полиции на днях удалось задержать подозреваемого. Он – участник молодежной националистической организации. 30 мая Соломенский районный суд столицы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

Погибший Артем Иус

"Все было залито кровью"

Преступление произошло 6 апреля на Шулявке. Как рассказал OBOZREVATEL блогер и знакомый погибшего Александр Барабошко, Артем пошел в туалет, где на него напали несколько человек. "Что стало причиной, я не знаю. Но в результате судмедэксперты насчитали у Артема 17-18 ножевых ранений", – отметил он.

Позже интернет-пользователь Олег Ясинский сообщил в Facebook подробности трагедии.

"Я был в тот день в "Сити пабе". Мой друг стал свидетелем этой не разборки, а избиения двух ублюдков одного парня. Друг их остановил, сказал: "Вы же его убьете!". После эти ублюдки пошли в бар и еще сидели на барной стойке. Пару минут и все било залито кровью", – отметил он.

Ясинский добавил, что его товарищ сказал полицейским, что готов рассказать подробности. Его пообещали набрать, но так никто и не связался.

Мужчина утверждает, что его друг стал свидетелем преступления Скриншот Facebook

Подозреваемых искали более полутора месяцев и на днях одного из них задержали в Волынской области. По словам Барабошко – это Андрей Дудка – участник Всеукраинской общественной организации "Сокол".

Подозреваемый (в центре) перед началом суда Александр Барабошко

На суде Дудка заявил, что это Иус напал на него.

"Я не хотел умышленно наносить смертельные ранения потерпевшему. Это была самооборона. По моему мнению, была угроза моему здоровью и жизни, поскольку потерпевший на меня напал. Я находился в шоковом состоянии", – уточнил он, добавив, что противник бил его в голову.

Дудка сказал, что наносил потерпевшему удары в зону ягодиц и бедра, "чтобы не задеть жизненно важные органы". Он также добавил, что сам получил травмы головы, при этом никуда не обращался, чтобы это зафиксировать.

Андрей Дудка на суде

Подозреваемый также объяснил, что не прятался от правоохранительных органов и не отключал мобильный. "В ходе драки сломался аккумулятор, не было возможности зарядить", – отметил он.

"Одного отпустили сразу"

На сегодня уголовное производство открыто по ст. 121 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи – до 10 лет лишения свободы.

По словам Барабошко, несмотря на то, что напавших на Артема было несколько человек, меру пресечения избрали лишь одному. "Второго отпустили сразу же", – отметил он.

Артем Иус учился на третьем курсе Национального авиационного университета. Друзья говорят, что он был добрым, храбрым и веселым человеком. У Артема остался брат.

Артем Иус учился на третьем курсе НАУ

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