Удар с неба: в Украине испытали дрон-камикадзе "Гром". Фото и видео

Украинский дрон-камикадзе "Гром", разработанный НПП "Атлон Авиа", прошел летные испытания.

Во время учений были опробованы системы управления БПЛА и алгоритмы обнаружения целей, передает Defense Express.

"Во время испытаний были отработаны режимы полета, характерных для боевого использования "Грома" – максимальная скорость и перегрузки при маневрировании в районе выполнения боевой задачи. Одновременно с этим мы протестировали алгоритмы обнаружения и наведения на цель", –рассказал директор "Атлон Авиа" Артем Вьюнник.

Дрон-камикадзе "Гром"

"Гром" имеет боевую часть весом в 3,5 кг, общую взлетный вес в 10 кг, может разгоняться до 120 км/ч и находиться в воздухе 60 минут. За обнаружение целей соответствует оптическая станция с мощной камерой, которая позволяет обнаруживать даже малоразмерные цели с высоты более 1200 метров.

Дрон-камикадзе "Гром"

"Гром" может оснащаться различными видами боевых частей, осколочно-фугасной, кумулятивной и термобарической.

Дрон-камикадзе "Гром"

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