Главная Новости
14 апреля • обновлено в 16:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Удар с неба: в Украине испытали дрон-камикадзе "Гром". Фото и видео

753
Читать материал на украинском

Украинский дрон-камикадзе "Гром", разработанный НПП "Атлон Авиа", прошел летные испытания.

Во время учений были опробованы системы управления БПЛА и алгоритмы обнаружения целей, передает Defense Express.

"Во время испытаний были отработаны режимы полета, характерных для боевого использования "Грома" – максимальная скорость и перегрузки при маневрировании в районе выполнения боевой задачи. Одновременно с этим мы протестировали алгоритмы обнаружения и наведения на цель", –рассказал директор "Атлон Авиа" Артем Вьюнник.

Дрон-камикадзе "Гром"

Дрон-камикадзе "Гром"

"Гром" имеет боевую часть весом в 3,5 кг, общую взлетный вес в 10 кг, может разгоняться до 120 км/ч и находиться в воздухе 60 минут. За обнаружение целей соответствует оптическая станция с мощной камерой, которая позволяет обнаруживать даже малоразмерные цели с высоты более 1200 метров.

Дрон-камикадзе "Гром"

Дрон-камикадзе "Гром"

"Гром" может оснащаться различными видами боевых частей, осколочно-фугасной, кумулятивной и термобарической.

Дрон-камикадзе "Гром"

Дрон-камикадзе "Гром"

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились новые кадры испытаний модернизированной ракеты "Ольха-М".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ни щ е б р о д ы р у к о ж о п ы е. Позорище на весь мир...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

  • В мире заболели 1,92 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

  • Медик сообщил, что БЦЖ защитит от коронавируса при одном условии.

  • В ВОЗ заявили, что коронавирус в 10 раз смертоноснее гриппа.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги