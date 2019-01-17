''Удар по всей России!" В депортации скандальной журналистки усмотрели заговор против Путина

Депортация из России скандально известной львовской журналистки Елены Бойко может быть спланированным заговором против президента РФ Владимира Путина.
Такую теорию выдвинул "советник главы" террористической "ДНР" Александр Казаков на своей странице в Facebook. По его мнению, Путина решили подставить и нанести удар по его "имиджу".
"Это те же деятели, которые подставили Путина с пенсионной реформой. Зачем? Сбить рейтинг доверия президенту. Раздолбать крымско-донбасский консенсус. И тем самым подготовить атаку на президента, о которой говорят многие", — высказался террорист.
Елена Бойко
Zaxid.net
По его мнению, Бойко была самой выгодной кандидатурой для того, чтобы выдворить ее и отказать в политическом убежище.
"Либо это расправа со стороны какого-то высокопоставленного человека в Москве, которому Елена непонятно как наступила на ногу. Либо это результат сговора российских деятелей с украинской СБУ. И первое, и второе – скотство. Особенно если учесть, какой репутационный удар нанесен России в целом и российской власти", – предположил оккупант.
Елена Бойко
rusvesna
Как писал OBOZREVATEL:
11 января в России пропала прокремлевская журналистка Елена Бойко. Она исчезла после того, как к ней в дом пришел полицейский участковый и попросил проехать с ним, "чтобы задать несколько вопросов".
16 января стало известно, что Бойко депортирую из России в Украину. Ее из нейтральной зоны забрали украинские пограничники и отправили на поезде в Харьков. Бойко заявила, что "Россия выплевывает своих".
В тот же день суд Харькова арестовал журналистку и постановил отправить ее в СИЗО во Львов.
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