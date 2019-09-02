Удар по олигарху: арестованы счета подконтрольной Фуксу компании

В громком деле, которое называют киевской аферой века, новый поворот. Адвокат, действующая в интересах "Австро-Венгерской Лизинговой компании", "отозвала" свою жалобу на решение суда об аресте денежных средств скандально известного ООО.

Как стало известно из опубликованного в Едином реестре судебных решений документа, суд принял решение "закрыть апелляционное производство в связи с отказом адвоката Косиновой от апелляционной жалобы".

Подробнее – в публикации OBOZREVATEL.

Киевский апелляционный суд

Что же произошло? Дело в том, что решением следственного судьи Подольского районного суда г. Киева от 22 июля 2019 года было удовлетворено ходатайство прокурора Киевской местной прокуратуры №7 Олексюка и наложен арест на денежные средства ООО "Австро-Венгерская Лизинговая Компания" (код ЕГРПОУ 36258787).

Речь идет о средствах, которые находятся на счете в АКБ "Индустриалбанк". Именно на него поступают платежи по уплате гигантской фиктивной задолженности КП "Киевский метрополитен".

Таким образом, афилированной с олигархом Фуксом компании запретили распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном счете и средствами, которые в дальнейшем могут поступать на этот счет.

Это было сделано в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств. И именно об этом не единожды говорилось в публикациях OBOZREVATEL об афере Павла Фукса.

Адвокат Косинова, представляющая интересы ООО "Австро-Венгерская Лизинговая Компания", в Киевском апелляционном суде обжаловала решение об аресте денежных средств. Однако спустя некоторое время... отказалась от апелляционной жалобы.

В чем суть? Среди многочисленных афер олигарха, который в 2015 переехал в Киев из Москвы и обоснованно подозревается в многолетней работе на российские спецслужбы, дерибан киевского метро – одна из самых циничных.

За год метро Киева провозит 498,5 млн пассажиров (учитывается количество поездок). Сегодня стоимость проезда составляет 8 гривен, и с каждой поездки в карман российского олигарха попадает 2 грн.

Международные расследователи утверждают, что Фукс уже давно был завербован КГБ и (впоследствии) ФСБ, а также имеет тесные связи с окружением Януковича и московскими криминальными группировками. И задача олигарха по приезду в Украину – скупать стратегические активы от их имени.

СУТЬ СХЕМЫ

В 2009-2010 годах компания Фукса "Укррослизинг" продала метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 г. потребовала штраф, пеню и "коэффициент корректировки" на общую сумму почти два миллиарда гривен! Из них почти 1,2 млрд – результат того самого коэффициента, включенного в договор уже после его подписания.

Эту схему решили легализовать – прикрыть ее решением Киевсовета. И в июле 2018 года Киевский городской совет принял решение о реструктуризации несуществующего долга КП "Киевский метрополитен" перед "Укррослизингом". Затем было заключено мировое соглашение и определен график выплат.

Как итог – из бюджета раз за разом уходят сотни миллионов гривен, а метро Киева может остановиться в любой момент.

OBOZREVATEL забил тревогу. Редакция не только публиковала резонансные материалы по результатам собственных расследований, но и неоднократно обращалась в правоохранительные органы. Мы призывали НАБУ, ГПУ, САП разобраться в ситуации и остановить произвол дельца – однако безрезультатно. Что неудивительно, ведь наглые схемы невозможно было провернуть без содействия и прикрытия высших должностных лиц.

Также мы обратились к новому руководству страны, в частности к президенту Владимиру Зеленскому, с призывом доказать свою политическую зрелость и незаангажированность и остановить грабеж украинцев Фуксом.

Часто задают вопрос: какое отношение скандальный олигарх имеет к "Австро-Венгерской Лизинговой компании"? Самое непосредственное. Дело в том, что Павел Фукс продал ООО "Укррослизинг" в 2018 году - именно после начала шумихи и публикации резонансных материалов.

В издании Budapest.Business Journal был опубликован релиз об "инвестировании в перспективные восточноевропейские рынки и предприятия". Стороны сделки заявили, что согласились сохранить конфиденциальность о цене покупки и другие детали сделки. И это не удивительно.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, Фукс решил "отойти в сторонку", при этом полностью сохранив влияние на процессы и, конечно же, доход от аферы. Только один факт: в венгерской инвестиционно-девелоперской компании ODELUS-Construkt Kft, "купившей" у Фукса украинское ООО, числился... всего один человек.

Затем компанию попросту переименовали: ООО "Укррослизинг" получило новое названия – ООО "Австро-Венгерская Лизинговая компания".

НОВЫЙ ПОВОРОТ

В начале августа стало известно, что Подольский районный суд Киева по сути "заморозил" перечисления очередных гигантских "траншей" на счета "Австро-Венгерской Лизинговой компании" (прежнее название – "Укррослизинг").

Это стало возможным благодаря результатам досудебного расследования, которое осуществляют в метрополитене сотрудники Управления полиции ГУ НП в Киеве и соответственно ходатайству Владимира Олексюка – прокурора Киевской местной прокуратуры №7.

В рамках уголовного производства суд принял ряд постановлений и наложил арест на средства коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в шести украинских банках. Также киевской подземке запрещено перечислять средства на счета скандального ООО.

ДОЙДУТ ЛИ ДО "БЕНЕФИЦИАРА" СХЕМЫ?

В конце июня сотрудники прокуратуры и полиции объявили о подозрении в служебной халатности главному бухгалтеру КП “Киевский метрополитен” Людмиле Панасюк.

По мнению правоохранителей, ее действия нанесли многомиллионый ущерб. "В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям других руководителей коммунального предприятия", – сообщили в Киевской местной прокуратуре №7.

Их подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, которые привели к тяжелым последствиям).

Главному бухгалтеру КП "Киевский метрополитен" сообщили о подозрении

Расследование по киевскому метрополитену проводится еще с 2015 года, однако только сейчас сделана серьезная "заявка" на прекращение дерибана. И речь не только о циничной схеме Фукса, но и о других распилах, помельче. Речь о ремонте и строительстве в столице станций метро, а также о предоставлении имущества в аренду.

Таким образом, выплата гигантского фиктивного долга де-факто является всего лишь эпизодом в расследовании по дерибану киевской подземки.

И даже если правоохранители железно докажут (а к этому идет) вину нескольких сотрудников КП, то смогут ли установить ВСЕХ участников преступного сговора между должностными лицами метрополитена, КГГА и коммерческой структурой, где выгодополучатель - одиозный олигарх Павел Фукс? Смогут ли не только установить участие каждого в преступной схеме, но и привлечь к ответственности, а самое главное - возместить нанесенный ущерб городу и киевлянам?

Для этого необходимо срочно создать мощную следственную группу с хорошим оперативным сопровождением.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, как россиянин Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые стали первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха. Помимо этого, новоиспеченный "украинец" не стал на воинский учет в Киеве по месту регистрации.

Источники в ГМС Украины утверждают, что российский миллиардер получил украинское гражданство с вопиющими нарушениями. И будь политическая воля – это решение можно быстро отменить.

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