Машину журналистки "Радио Свобода" во Львове подожгли с 14 раза: появилось видео

В сети появилось видео с моментом поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук во Львове. Также на кадрах фигурирует и сам поджигатель.

На записи, которая появилась на Telegram-канале программы "Схемы", видно, что осуществить задуманное ему удалось только с 14 раза (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поджог авто Галины Терещук Скриншот видео

Журналисты отметили, что в ночь на 30 января, когда произошло преступление, злоумышленник засветился на многих камерах, поскольку существенно задержался на месте ЧП. Ему долго не удавалось поджечь машину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее редакция программы "Схемы" (проект "Радио Свобода") опубликовала заявление, в котором указала, что Терещук писала критические материалы о полиции, поэтому важно, чтобы расследование контролировали из Киева.

По мнению журналистов, именно ее профессиональная деятельность стала причиной преступления против нее.

6 февраля стало известно, что полицейские Львовской области задержали подозреваемого в поджоге авто Терещук. Им оказался 19-летний житель Хмельницкой области. При этом подозреваемого задержали в Одессе.

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