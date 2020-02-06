Машину журналистки "Радио Свобода" во Львове подожгли с 14 раза: появилось видео

В сети появилось видео с моментом поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук во Львове. Также на кадрах фигурирует и сам поджигатель.
На записи, которая появилась на Telegram-канале программы "Схемы", видно, что осуществить задуманное ему удалось только с 14 раза (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Поджог авто Галины Терещук
Скриншот видео
Журналисты отметили, что в ночь на 30 января, когда произошло преступление, злоумышленник засветился на многих камерах, поскольку существенно задержался на месте ЧП. Ему долго не удавалось поджечь машину.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее редакция программы "Схемы" (проект "Радио Свобода") опубликовала заявление, в котором указала, что Терещук писала критические материалы о полиции, поэтому важно, чтобы расследование контролировали из Киева.
По мнению журналистов, именно ее профессиональная деятельность стала причиной преступления против нее.
6 февраля стало известно, что полицейские Львовской области задержали подозреваемого в поджоге авто Терещук. Им оказался 19-летний житель Хмельницкой области. При этом подозреваемого задержали в Одессе.
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