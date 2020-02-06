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7 февраля • обновлено в 07:41
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Машину журналистки "Радио Свобода" во Львове подожгли с 14 раза: появилось видео

3.7т
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В сети появилось видео с моментом поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук во Львове. Также на кадрах фигурирует и сам поджигатель.

На записи, которая появилась на Telegram-канале программы "Схемы", видно, что осуществить задуманное ему удалось только с 14 раза (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поджог авто Галины Терещук

Поджог авто Галины Терещук

Скриншот видео

Журналисты отметили, что в ночь на 30 января, когда произошло преступление, злоумышленник засветился на многих камерах, поскольку существенно задержался на месте ЧП. Ему долго не удавалось поджечь машину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее редакция программы "Схемы" (проект "Радио Свобода") опубликовала заявление, в котором указала, что Терещук писала критические материалы о полиции, поэтому важно, чтобы расследование контролировали из Киева.

  • По мнению журналистов, именно ее профессиональная деятельность стала причиной преступления против нее.

  • 6 февраля стало известно, что полицейские Львовской области задержали подозреваемого в поджоге авто Терещук. Им оказался 19-летний житель Хмельницкой области. При этом подозреваемого задержали в Одессе.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина Львов
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
В Мире устали от "оранжевой" чумы которую сеют американцы и бриты по всему миру. Просчитали алгоритмы действий пындосов.
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Правильно делают, что палят. Не будь этим всяких "свобод", был бы порядок.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Активизм наоборот. Маятник качнулся в другую сторону. Бегите в Канаду, майдayны. За вами скоро придут.
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