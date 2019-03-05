"Удалили "Прыщ": появилось видео уничтожения позиции "ДНР" воинами ВСУ

Воины 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили выстрелом из огнемета "Шмель" огневую точку террористов "ДНР", которая называлась "Прыщ".

Зрелищное видео удара по оккупантам опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Москаленко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Удар по террористам "ДНР" Скриншот видео

"Когда враг хочет войны, он ее, в итоге, получает. Когда есть невыносимые постоянные обстрелы, наши бойцы дают достойный отпор. Когда провокации оккупантов донимают, в дело вступают проверенные профессионалы. Только что была уничтожена огневая точка "Прыщ". Еще одним прыщем стало меньше на теле украинской земли. Ничего лишнего — просто адекватный ответ врагу! Спасибо, ребята, за вашу работу! Работаем", — написал он.

Удар по террористам "ДНР" Скриншот видео

В комментариях под постом украинцы выразили восторг работой украинских защитников и оставили им слова поддержки.

"Хорошо отработали, удалили "Прыщ", "30 — молодчинки!", "Хорошо шмальнули, все будет шмаки-бум", — пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе украинский военнослужащий Сергей Гусев, рискуя жизнью, не позволил террористам прорваться вперед.

Напомним, 12 февраля украинские военные нанесли сокрушительный удар из новейших ПТУРов по террористам на Донбассе в ответ на их провокационные действия.

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