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"Удалили "Прыщ": появилось видео уничтожения позиции "ДНР" воинами ВСУ

2.8тЧитать материал на украинском

Воины 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили выстрелом из огнемета "Шмель" огневую точку террористов "ДНР", которая называлась "Прыщ".

Зрелищное видео удара по оккупантам опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Москаленко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Удар по террористам "ДНР"

Удар по террористам "ДНР"

Скриншот видео

"Когда враг хочет войны, он ее, в итоге, получает. Когда есть невыносимые постоянные обстрелы, наши бойцы дают достойный отпор. Когда провокации оккупантов донимают, в дело вступают проверенные профессионалы. Только что была уничтожена огневая точка "Прыщ". Еще одним прыщем стало меньше на теле украинской земли. Ничего лишнего — просто адекватный ответ врагу! Спасибо, ребята, за вашу работу! Работаем", — написал он.

Удар по террористам "ДНР"

Удар по террористам "ДНР"

Скриншот видео

Новости
"Смерть ходит по пятам": ВСУ нанесли мощный удар по террористам "ДНР"

В комментариях под постом украинцы выразили восторг работой украинских защитников и оставили им слова поддержки.

"Хорошо отработали, удалили "Прыщ", "30 — молодчинки!", "Хорошо шмальнули, все будет шмаки-бум", — пишут они.

"Удалили "Прыщ": появилось видео уничтожения позиции "ДНР" воинами ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе украинский военнослужащий Сергей Гусев, рискуя жизнью, не позволил террористам прорваться вперед.

Напомним, 12 февраля украинские военные нанесли сокрушительный удар из новейших ПТУРов по террористам на Донбассе в ответ на их провокационные действия.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы УкраиныДНР
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Первоклассная работа - из "Шмеля" кацапам в лоб. Все глядел бы на неё бы Все глядел бы на неё б
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