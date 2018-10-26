''Разбила нос и раздевала при всех'': учительница устроила детям ''ад'' на Хмельнитчине

Учительница, которая издевалась над третьеклассниками гимназии №6 в городе Волочиск на Хмельнитчине, отстранена от работы в этом классе.

Правда, как рассказал OBOZREVATEL директор учебного заведения Владимир Ревуцкий, в школе она продолжает работать. Мол, жалоб от детей из других классов не поступало. Впрочем, родители школьников рассказали нам, что женщина уже третий год запугивает учеников.

За штаны объявили выговор

Владимир Ревуцкий рассказывает, что к нему обратились родители, которые пожаловались, что учительница Мария Когут при всем классе стянула с мальчика штаны. "Этот факт был, и ей объявлен выговор. Но я знаю, что сейчас родители обратились в полицию с заявлением. Если полиция передаст дело в суд, значит, будем ходить туда", — пояснил OBOZREVATEL директор.

Мама одной из учениц Галина Марханюк пожаловалась в беседе с нами, что жертвой издевательств учительницы стал и ее ребенок.

"Эта учительница работает всего три года в школе. И все эти три года издевается над детьми. Еще в первом классе моя дочка плакала и просила меня забрать ее из той группы украинского языка, где преподавала Когут. Но не было возможности. Жаловалась, что учительница сильно кричит, толкает детей. Но поскольку она ее не трогала, я еще молчала. Во втором классе уже дошло до того, что она могла подойти к ученику и ударить его тетрадкой по голове. А в этом году просто представить невозможно!" — возмущается Марханюк.

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По ее словам, учительница стащила с мальчика штаны при всем классе и сказала, мол, если вы не будете слушаться, то я и с вас сниму штаны.

"Со вторым мальчиком она так же поступила, но он оказался проворнее и не дал ей до конца его опозорить. А сейчас, когда мы понесли заявления в полицию, признался еще один мальчик. Рассказал, что она загнала его в угол и сказала: "Ты знаешь, что я могу при всех стащить с тебя штаны и все будут с тебя ржать". Именно "ржать", она так и сказала!" - заявила OBOZREVATEL мама Галина.

Она рассказала, что как-то ее дочь попросилась в туалет на уроке.

"Она пошла за ней, открыла дверь кабинки, сложила руки на груди и стала смотреть. Конечно, дочка испугалась и ничего не смогла сделать. Тогда она ее привела в класс, поставила у доски и сказала: "Смотрите, она брешет". Ну как так можно! Другого мальчика ударила по лицу и кольцом разбила нос. Причем после каждого инцидента она оставляет ребенка и угрожает, мол, если ты расскажешь кому-то, то я позову директора. Дети просто ее боялись, боялись, что они будут виноваты и ничего не рассказывали родителям. И только сейчас мы начинаем понимать, что там происходило", — говорит мама.

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Сорвалась из-за проблем в жизни

Директор гимназии поясняет поведение учительницы нервным срывом.

"Мне она сказала, что у нее сейчас сложилась сложная ситуация в жизни, поэтому такая реакция. До этого ничего подобного мы за ней не замечали. Она говорит, что сама переживает, уже три ночи не спит, ей в школу вызывали скорую. Я ее отправил домой, потому что в таком состоянии ей к детям нельзя. Уходя, она сказала, что сильно переживает и чуть ли не руки на себя хочет наложить. Хотя у нее есть ребенок, она сама его воспитывает, ей тяжело", — рассказывает директор Владимир Ревуцкий.

Однако родители учеников настаивают, чтобы учительницу все-таки уволили со школы. Свои заявления они отправили в городской совет и полицию.

"Нам в полиции сказали, что наших детей она назвала стадом, мол, наши дети неадекватные, ненормальные. Так почему же вы за эти два года не обратились к родителям, не попросили, чтобы мы разговаривали со своими детьми?" - говорит Галина.