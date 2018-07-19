"Учи матчасть": Холодницкий резко ответил Сытнику

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий упрекнул директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в том, что он плохо знает законодательство.

Об этом Холодницкий заявил "Украинской правде", прокомментировав требование Сытника к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров уволить главу САП, а не просто ограничиться выговором.

"Господину Сытнику стоит разъяснить, что законодательство не предусматривает такого элемента, как возражение на вывод члена КДКП", - сказал Холодницкий.

"Рекомендую директору НАБУ поучить матчасть", - добавил он.

Напомним, 20 марта в кабинете главы САП были найдены подслушивающие устройства. Тогда же некоторые СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".

27 марта генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что руководителя САП прослушивали в его рабочем кабинете, и рассказал, что этим занималось НАБУ под процессуальным руководством ГПУ.

Позже Луценко подал представление в квалификационную-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Холодницкого. По словам генпрокурора, документ направлен в рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ. Позже СМИ опубликовали детали разговоров в кабинете Холодницкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сытник рассказал о мести Холодницкого за прослушку. Глава САП в ответ посоветовал ему обратиться к психиатру.