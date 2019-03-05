В НАТО подготовили ответ на угрозы России: появились детали

Военно-морские учения НАТО в Черном море вблизи Румынии обеспечат безопасность в регионе. Это попытка найти план действий в тех угрозах, которые создает РФ.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил военный эксперт Игорь Козий. Меры направлены на морской компонент, отметил он.

"Так необходимо, – это ответ на опасность, которую сегодня создала Российская Федерация. Ясно, что шаги больше направлены на морской компонент. Государства-члены НАТО пытаются сегодня найти модель или адекватное поведение в тех угрозах, которые создает Кремль. Поэтому учения есть оправданным и последовательным шагом", – сказал он.

РФ должна привыкнуть к тому, что она не является исключительной страной, обладающей территорией Черного и Азовского морей, добавил эксперт. Он уточнил, что в этот регион сегодня выходят морские границы Грузии, России, Турции, Болгарии, Румынии, Украины.

"Черное море – это международное море. Не забывайте, что три государства, границы которых выходят в черноморские воды – это государства-члены НАТО. Им надо отрабатывать совместные действия, готовиться к тому, что проявит потенциальный враг к одной из стран. Эти учения планировались давно и исходя из тех угроз, которые сегодня есть", – убежден Козий.

Как сообщал OBOZREVATEL, специальный проект Евросоюза выделит 50 млн евро на поддержку безопасности Украины из-за агрессии России на Азовском и Черноморском побережьях.

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