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Учатся убивать бойцов ОС: российские снайперы на Донбассе открыли сезон охоты на украинцев

3.3тЧитать материал на украинском

Российские снайперы объявили охоту на украинских военных на Донбассе, а видео о своих "трофеях" публикуют в соцсетях.

Как говорится в сюжете ТСН, один из таких убийц сам снимал, расстреливая в Марьинке военных. На этот участок фронта заехали российские охотники на людей.

"В последний момент, когда был выстрел, меня товарищ позвал, я повернулся и услышал, как меня что-то ударило", - рассказал раненый боец Объединенных Сил Александр Вахрушев, которому пуля вошла в правое плечо и вышла возле лопатки.

Жизнь ему спас тот факт, что товарищ окликнул во время боя. Зато тот боец ОС погиб на том же месте от другой пули снайпера.

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"В течение двух недель заехала группа то ли одиннадцать, то ли пятнадцать человек. Учатся на нас убивать", - сообщил боец ВСУ.

Как выяснили военные, вражеские убийцы выбрали себе позицию на терриконе, за которым начинается оккупированный Донецк. До ближайших улиц Марьинки там меньше километра. Вторая позиция оккупантов находится в жилом секторе рядом с мирным населением.

Отмечается, что каждый раз при активизации вражеских снайперов на Донбассе в сети появляется информация о прибытии сербского наемника Деяна Берича с позывным "Деки", о котором российские пропагандисты неоднократно снимали сюжеты. В этот раз серб сообщил, что едет на Донбасс, после чего начался новый сезон снайперской войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе активизировали снайперы, в результате чего погибли два воина ОС.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Такое впечатление,что снайпера визу у рагулей оформляют,все то они знают,количество,позывные,если там все у вас схвачено.че склады просираете постоянно? Воруете цуки?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Удачной охоты и хорошей снайперской работы!
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Щепай укропов братишки.
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