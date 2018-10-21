Учатся убивать бойцов ОС: российские снайперы на Донбассе открыли сезон охоты на украинцев

Российские снайперы объявили охоту на украинских военных на Донбассе, а видео о своих "трофеях" публикуют в соцсетях.

Как говорится в сюжете ТСН, один из таких убийц сам снимал, расстреливая в Марьинке военных. На этот участок фронта заехали российские охотники на людей.

"В последний момент, когда был выстрел, меня товарищ позвал, я повернулся и услышал, как меня что-то ударило", - рассказал раненый боец Объединенных Сил Александр Вахрушев, которому пуля вошла в правое плечо и вышла возле лопатки.

Жизнь ему спас тот факт, что товарищ окликнул во время боя. Зато тот боец ОС погиб на том же месте от другой пули снайпера.

"В течение двух недель заехала группа то ли одиннадцать, то ли пятнадцать человек. Учатся на нас убивать", - сообщил боец ВСУ.

Как выяснили военные, вражеские убийцы выбрали себе позицию на терриконе, за которым начинается оккупированный Донецк. До ближайших улиц Марьинки там меньше километра. Вторая позиция оккупантов находится в жилом секторе рядом с мирным населением.

Отмечается, что каждый раз при активизации вражеских снайперов на Донбассе в сети появляется информация о прибытии сербского наемника Деяна Берича с позывным "Деки", о котором российские пропагандисты неоднократно снимали сюжеты. В этот раз серб сообщил, что едет на Донбасс, после чего начался новый сезон снайперской войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе активизировали снайперы, в результате чего погибли два воина ОС.