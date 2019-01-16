Участвовал в захвате Грузии: в сети засветился оккупант из России

Российский военный преступник, 10 лет назад участвовавший в оккупации Грузии, всплыл в социальных сетях.

Фотосвидетельства преступлений обнаружили волонтеры Іnformnapalm. Так, свое участие в агрессии подтвердил Стас Лещинский — военнослужащий 417-го отдельного разведывательного батальона (в/ч 55034, пункт постоянной дислокации — Ханкала, Чечня, ЮВО) из состава 42-й МСД ВС РФ, который воевал против Грузии в 2008 году.

Стас Лещинский Іnformnapalm

"Участие 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ в нападении на Грузию — известный факт, об этом есть информация в открытых источниках. Лещинский Стас, 1982 (возможно 1983) года рождения, родом из г. Верхняя Салда Свердловской области РФ. Учился в Верхнесалдинской школе №2 с 1989 по 1998 г. В 1998-1999 годах учился в Верхнесалдинском авиаметаллургическом колледже. Проходил военную службу в нескольких в/ч: 473-й окружной центр подготовки младших специалистов для мотострелковых войск, в/ч 31612; 7-я танковая бригада, в/ч 89547; 417-й разведывательный батальон (в/ч 55034) 42-й МСД, в котором служил с 2006 по 2008 год, во 2-й разведгруппе", — сообщают волонтеры.

Отмечается, что в своем альбоме в соцсети Лещинский опубликовал фотографию, на которой российские военные с оружием в руках у дорожного указателя Батуми (надпись на грузинском и английском языках). Подпись под фото — "В дороге".

Вот еще одна фотография колонны в дороге:

В комментариях к следующей фотографии Лещинский говорит, что это "Южная Осетия", 2008 год.

"В соответствии с Конвенцией ООН 1968 года, срок давности не может быть применим к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Поэтому, несмотря на то, что со времени нападения России на Грузию прошло 10 лет, Международный уголовный суд расследует дело о военных преступлениях и убийствах грузин в 2008 году в Цхинвальском регионе (который после оккупации россияне назвали "Южной Осетией")", — напоминают волонтеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ показали видео с ликвидированными террористами.

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