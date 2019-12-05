Участвовал в "русской весне": задержанного возле Крыма путиниста отпустили

Члена партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого, который был задержан на админгранице с аннексированным Крымом, отпустили после беседы в СБУ.

Как сообщила 5 декабря спикер СБУ Елена Гитлянская "Крым. Реалии", процессуального задержания не было.

"Мы его задержали, привезли на собеседование, пообщались и отпустили. Процессуально мы его не задерживали. После того, как следователь примет решение, выдвигать ли человеку подозрение или не выдвигать, будут направлены материалы в суд и уже суд примет решение", ‒ пояснила она.

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Она также отметила, что Кучерявый может свободно передвигаться по территории Украины, при этом "он сотрудничает и никуда не бежит".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кучерявый был задержан 3 декабря около 10:00 при выезде из Херсона в Крым. Целью его поездки в Украину было получение загранпаспорта.

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