Участник обмена, выданный "ДНР", снова попал в СИЗО Украины

Из "ДНР" на подконтрольную Украине территорию бежал обменянный житель Марьинки Сергей Пастухов, который ранее был осужден за убийство полковника СБУ.

По словам так называемого омбудсмена "ДНР" Дарьи Морозовой, его якобы задержали незаконно, за то, что он просто купался в пруду. Об этом сообщают оккупационные интернет-ресурсы.

"15 июня мне стало известно о задержании военнослужащими ВСУ участника обмена 29 декабря 2019 года Сергея Пастухова 1982 года рождения", – заявила она.

Отмечается, что Пастухов переплыл пруд в районе неподконтрольного украинской власти поселка Александровка (недалеко от Марьинки). Так он оказался на подконтрольной Украине территории, но при этом фактически незаконно пересек линию разграничения.

Известно, что на противоположном берегу беглеца задержали правоохранители, направив его в Кураховский районный отдел полиции. Сейчас он якобы находится в следственном изоляторе в Мариуполе. Хотя, что именно послужило причиной такого поступка Пастухова – не уточняется.

Напомним, что в Украине Сергей Пастухов был приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша. Позже его передали представителям оккупационных властей ОРДЛО в ходе обмена пенными 29 декабря 2019 года. Все последующее время он находился в "ДНР".

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