Участник обмена пленными с "Л/ДНР" попал за решетку: в чем подозревают украинца

Участник обмена пленными 16 апреля 2020 года Александр Содовский взят под стражу. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров.

Решение принял Шевченковский районный суд Киева 30 апреля, передает издание "Ґраты". За Содовского назначен залог в размере 420 тыс. 200 гривен.

Адвокат заявил, что его подзащитный останется в СИЗО, так как у него нет необходимой суммы, чтобы оплатить сумму залога.

Обмен пленными Иллюстрация

Отмечается, что уголовное дело против мужчины было возбуждено еще 14 марта 2018 года. В то время Садовского уже держали в заключении боевики.

"Медийная инициатива за права человека" сообщает, что мужчина был сотрудником охраны пунктов обмена валют, один из которых 22 апреля 2014 года был ограблен, при этом погибла женщина-оператор.

Расследование преступления началось еще до контроля оккупантами Донецка, а суд – после. В результате незаконный "суд ДНР" "приговорил" Садовского к пожизненному заключению.

В тюрьме "ДНР" украинец находился шесть лет – с конца мая 2014 года, – и перед обменом был помилован.

С 2018 года родственники заключенного пытались внести его имя в списки на обмен.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал, что работа по освобождению пленных с территорий России и "Л/ДНР" будет продолжаться до тех пор, пока последний узник не окажется дома.