"Убьют за 5 минут!" Ученый назвал главный страх Путина

Президент РФ Владимир Путин панически боится ракетной базы США, которую они якобы построили в Румынии.

Оттуда ракеты смогут долететь до его резиденции в Сочи, и именно поэтому Путин решил захватить Крым, ведь там можно установить противоракетное вооружение. Такую точку зрения высказал блогер и ученый из Латвии Андрис Параудзинс в Facebook.

"И вот эту ракету "Томагавк" он боится больше всего на свете. Поэтому, а не почему другому, был захвачен Крым – чтобы поставить заслон всемогущему "Томагавку". Именно поэтому были зачищены Абхазия и Осетия, они расположены слишком близко к его резиденции. Именно поэтому Крым сегодня нашпигован вооружением", – пояснил блогер.

Томагавк Wikipedia

В частности, на аннексированной территории расположены 4 зенитные ракетные системы дивизиона С-400, 2 дивизиона С-300, комплекс "Панцирь-С", комплекс "Бук-М2", комплекс "Искандер" и несколько самолетов.

"Почти уверен, что американцы построили в Румынии базу и разместили на ней ракеты, которые смогут долететь до его резиденции в Сочи за 5 минут и убить его. А он даже не успеет слезть с унитаза – замочат в собственном сортире!" – предположил мотивы Путина ученый.

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2018 в Черное море вошел ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Carney, оснащенный ракетами "Томагавк" и Harpoon.

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