"Убью с одного удара": в Харькове мужчины на БТР устроили дебош на пляже

В Харькове мужчины приехали на бронетранспортере на пляж Журавлевка и запугивали местных жителей.

Видео опубликовано на странице сообщества "ХС Салтовка" в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

Они требовали убрать автомобили, которые мешали проехать БТР к воде. "Да я тебя убью с одного удара", - угрожал один из них.

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"Братишки выехали из воды с фразой "уберите нах*й свою говнюшку, а то переедем", - говорится в описании к видео.

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В результате отдыхающим пришлось убрать свои автомобили, дабы "мужчины" утихомирились.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине создадут супер-БТР для "штормовых беретов".

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