|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Убью!" На Одесщине школьники зверски избивали сверстника и снимали на видео. Жесткие кадры

2.4тЧитать материал на украинском

В одной из школ Одесской области школьники жестоко избивали сверстника и снимали это на видео.

Соответствующим роликом поделилась мама пострадавшего в группе "Батьки SOS" в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Моего сына избил одноклассник. Избивал жестко, по голове ногами. Перед этим избивал его в школе. Дети снимали на видео. Учителя не приняли меры, милиция избегает, врач не написал в заключении, что у него сотрясение мозга. Написал – гематома", – рассказала женщина.

"Убью!" На Одесщине школьники зверски избивали сверстника и снимали на видео. Жесткие кадры

По ее словам, парень, который избивал школьника, сказал, что убьет. "Избивал один, а другой отвлекал, тоже одноклассник. Тот, что отвлекал, сказал: "лучше бы мы тебя добили". Никто не принимает меры. Участковый ни разу мне не позвонил. Наоборот, не отвечает на звонки", – сказано в сообщении.

Новости
Наказали маму: под Донецком школьник издевался над сверстником

Судя по кадрам, одноклассникам было совершенно безразлично, когда мальчика били. При этом на заднем фоне звучит: "Не снимай". В сети гневно отреагировали на очередное проявление буллинга в украинской школе. Пользователи посоветовали обращаться в прокуратуру.

"Убью!" На Одесщине школьники зверски избивали сверстника и снимали на видео. Жесткие кадры

"Те, кто смотрит и не чего не делают, такие же уроды, как и тот, что бьет", "Наймите адвоката или хотя бы проконсультируйтесь – юрист, зная законы, подскажет, как правильно действовать. И уж точно обратитесь к другому врачу с жалобами на самочувствие, попросите подробно описать состояние и побои", "Пишите заявление в прокуратуру на участкового, подавайте заявление в полицию и при условии бездействия при в прокуратуру в т.ч. и на следователя", – посоветовали пользователи.

"В прокуратуру подать в соседнем городе, если в вашем не реагируют, и видео подкрепить", – добавили в сети.

"Убью!" На Одесщине школьники зверски избивали сверстника и снимали на видео. Жесткие кадры

"Убью!" На Одесщине школьники зверски избивали сверстника и снимали на видео. Жесткие кадры
"Убью!" На Одесщине школьники зверски избивали сверстника и снимали на видео. Жесткие кадры
"Убью!" На Одесщине школьники зверски избивали сверстника и снимали на видео. Жесткие кадры
"Убью!" На Одесщине школьники зверски избивали сверстника и снимали на видео. Жесткие кадры

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января 2019 года в Украине вступил в силу закон №2657-VIII о противодействии буллингу, который предусматривает административную ответственность за насилие и травлю в школе. В Украине подобные случаи участились.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Теги
буллингкриминалвидео
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
1
Смешно
0
Интересно
9
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Растёт новое поколение бандеровцев!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения