"Убью!" На Одесщине школьники зверски избивали сверстника и снимали на видео. Жесткие кадры

В одной из школ Одесской области школьники жестоко избивали сверстника и снимали это на видео.

Соответствующим роликом поделилась мама пострадавшего в группе "Батьки SOS" в Facebook (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Моего сына избил одноклассник. Избивал жестко, по голове ногами. Перед этим избивал его в школе. Дети снимали на видео. Учителя не приняли меры, милиция избегает, врач не написал в заключении, что у него сотрясение мозга. Написал – гематома", – рассказала женщина.

По ее словам, парень, который избивал школьника, сказал, что убьет. "Избивал один, а другой отвлекал, тоже одноклассник. Тот, что отвлекал, сказал: "лучше бы мы тебя добили". Никто не принимает меры. Участковый ни разу мне не позвонил. Наоборот, не отвечает на звонки", – сказано в сообщении.

Судя по кадрам, одноклассникам было совершенно безразлично, когда мальчика били. При этом на заднем фоне звучит: "Не снимай". В сети гневно отреагировали на очередное проявление буллинга в украинской школе. Пользователи посоветовали обращаться в прокуратуру.

"Те, кто смотрит и не чего не делают, такие же уроды, как и тот, что бьет", "Наймите адвоката или хотя бы проконсультируйтесь – юрист, зная законы, подскажет, как правильно действовать. И уж точно обратитесь к другому врачу с жалобами на самочувствие, попросите подробно описать состояние и побои", "Пишите заявление в прокуратуру на участкового, подавайте заявление в полицию и при условии бездействия при в прокуратуру в т.ч. и на следователя", – посоветовали пользователи.

"В прокуратуру подать в соседнем городе, если в вашем не реагируют, и видео подкрепить", – добавили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января 2019 года в Украине вступил в силу закон №2657-VIII о противодействии буллингу, который предусматривает административную ответственность за насилие и травлю в школе. В Украине подобные случаи участились.

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