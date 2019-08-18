Убытков на 700 тыс.: топ-чиновника Житомира поймали на преступлении

Полиция объявила заместителю Житомирского мэра о подозрении в служебной халатности, которая привела к 700 тысяч гривен убытков.

По данным пресс-службы Нацполиции, чиновник заключил с победителем торгов заранее убыточный тендер по закупке медоборудования с компанией, которая предложила значительно более высокую цену, чем другие участники конкурса.

"Чиновник во время проведения конкурсных торгов по закупке медицинского оборудования нарушила принцип экономии использования бюджетных средств, что в дальнейшем привело к убыткам бюджета на сумму более 700 тысяч гривен", – сказано в сообщении.

Уточняется, что предложенная цена лота с одинаковыми техническими характеристиками у коммерческой структуры была значительно выше предложения других участников. Таким образом, чиновник при проведении торгов по закупке медицинского оборудования нарушил принцип экономии использования бюджетных средств, что привело к крупным убыткам.

Полиция Иллюстрация

"Собрав материалы, подтверждающие причастность чиновника к совершению уголовного преступления, ему было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан", – сказано в сообщении полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 августа представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника.

Спикер ГПУ Андрей Лысенко заявил, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.

Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что передача взятки не была зафиксирована, а вместо 480 тыс. долларов у него якобы изъяли полмиллиона календариков.

Журналист Юрий Бутусов указал на несколько парадоксов в деле Грымчака.

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