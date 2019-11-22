Убрали свои: появились новые факты о взрыве Захарченко

Главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко скорее всего ликвидировали представители его собственной охраны.

Об этом говорится в расследовании российских пропагандистов ресурса BAZA. Они ссылаются на анонимный источник из окружения военного преступника (чтобы посмотреть видео доскролльте страницу до конца).

По его словам, чтобы установить бомбу в кафе "Сепар", где подорвали Захарченко, организатор убийства должен был знать схему электропроводки, сигнализации и понимать, как устроена отделка заведения. Следовательно, у киллера были свои информаторы в любимом месте главаря "ДНР".

Кроме того, расследователи отмечают, что из-за плохой мобильной связи в Донецке привести взрывчатку в действие телефонным звонком было нереально. Поэтому единственный надежный способ – нажать кнопку на радиоуправлении. Для этого нужно было видеть, как Захарченко заходит в кафе непосредственно в момент убийства.

Согласно одной из версий, радиомаячок мог быть установлен в кольце террориста, которое ему подарила глава организации боевиков "Оплот" Наталья Волкова. Близки Захарченко утверждали, что в день гибели он оставил его дома. Однако следствие якобы нашло то самое кольцо среди обломков кафе "Сепар".

Еще один аргумент в пользу того, что Захарченко убрали свои – это его внезапное посещение любимого кафе. В день ликвидации он около пяти раз менял схемы своего маршрута. Поэтому о незапланированном прибытии террориста в "Сепар" мог знать только тот, кто находился с ним рядом.

Александр Захарченко "112 Украина"

Примечательно и то, что обычно Захарченко ездил в кортеже с включенной системой "Пелена" для подавления сигналов связи. Однако в день его ликвидации она по странному стечению обстоятельств оказалась отключенной.

По словам расследователей, больше всего подозрений в организации убийства главаря оккупантов падает на заместителя его охраны Диму "Третьего". Формально охрану Захарченко возглавлял Дима "Беркут", однако "Третий" вытеснил его на второй план. Он был замечен за тем, что проигнорировал проблемы с сигнализацией в "Сепаре" за две недели до ликвидации.

Кроме того, после реализации убийства Захарченко "следователи "ДНР" около месяца не могли получить доступ к исходникам камер видеонаблюдения, установленных на кафе. Когда они все же ознакомились с записями, то не обнаружили там никаких кадров с моментом установки бомбы. Мотив "Третьего" для убийства Захарченко – получение контроля над денежными потоками, которые главарь "ДНР" получал с различных предприятий для содержания личной армии.

Что касается исполнителя убийства, то им мог быть член охраны Захарченко Михаил Жуков ("СС"). На кадрах момента подрыва террориста видно, что Жуков заходит в кафе одним из последних и держит руку в кармане. Именно он мог привести взрывное устройство в действие.

Переписка с источником из окружения Захарченко Скриншот видео

Переписка с источником из окружения Захарченко Скриншот видео

Переписка с источником из окружения Захарченко Скриншот видео

Переписка с источником из окружения Захарченко Скриншот видео

Переписка с источником из окружения Захарченко Скриншот видео

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