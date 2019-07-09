"Убрал" Плотницкого: СБУ разоблачила ликвидатора главарей "ЛНР"

Контрразведка СБУ рассекретила российского наемника "Седого", руководящего отрядом спецназначения в "ЛНР", который убивал главарей "республики".

Речь идет о полковнике Александре Садовом, который командирован российскими спецслужбами в оккупированный Луганск с целью создания и обеспечения эффективной работы полицейского подразделения специального назначения, передает "ТСН".

В "ЛНР" он возглавил "Центр специального назначения Министерства внутренних дел ЛНР", который был создан для "зачистки" вооруженных формирований , которые в конце 2014 начали выходить из-под контроля оккупантов.

Александр "Седой" Садовый

Отмечается, что Садовый причастен к ряду специфических инцидентов. В частности, 1 января 2015 под предлогом "неповиновения работникам МВД ЛНР" был жестоко уничтожен командир "группы быстрого реагирования" Алексей Беднов с позывным "Бэтмен".

СБУ

23 января 2015 был расстрелян Евгений Ищенко, так называемый "комендант" оккупированного Первомайска, а 23 мая 2015 был ликвидирован командир бригады "Призрак" Алексей Мозговой. Примечательно, что они выступали за самостоятельность "Л/ДНР" от Москвы.

СБУ

Отрядом "Седого" был устранен также Павл Дремов – командир "отдельного казачьего полка имени Платова".

СБУ

Контрразведка СБУ также заявила, что именно Садовый стоял за военным переворотом при "главе ЛНР" Игоре Плотницком. Подразделения спецназа во главе с "Седым", а также прибывшие из России "зеленые человечки" обезоружили подконтрольные Плотницкому отряды боевиков и его личную охрану и заблокировали "главу республики" в его резиденции. Испугавшись продолжения Плотницкий сразу же бежал в Россию.

Александр "Седой" Садовый СБУ

Игорь Плотницкий РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее контрразведка СБУ рассекретила российского наемника Михаила Шлянина с позывным "Ректор", который тренировал террористов "ДНР" и устроил штурм Маръинки.

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