Ублюдок, зверски избивший девушку в Днепре, задержан
Ублюдок, зверски избивший девушку в Днепре, задержан полицией.
Ему 32 года, и я хочу верить в то, что ближайшие года три, до своего 35-летия, он проведёт в местах лишения свободы.
Ублюдок, зверски избивший девушку в Днепре, задержан Facebook Антона Геращенко
Ублюдок, зверски избивший девушку в Днепре, задержан Facebook Антона Геращенко
У девушки тяжелое сотрясение мозга. Возможны осложнения. И самое главное - моральная травма от полученных побоев.
Ублюдок, зверски избивший девушку в Днепре, задержан Facebook Антона Геращенко
Полиция своё дело сделала. Теперь дело за судом.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.
Источник:Facebook Антона Геращенко
Поделиться в Facebook