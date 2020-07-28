Ублюдок, зверски избивший девушку в Днепре, задержан полицией.

Ему 32 года, и я хочу верить в то, что ближайшие года три, до своего 35-летия, он проведёт в местах лишения свободы.

Ублюдок, зверски избивший девушку в Днепре, задержан Facebook Антона Геращенко

Ублюдок, зверски избивший девушку в Днепре, задержан Facebook Антона Геращенко

У девушки тяжелое сотрясение мозга. Возможны осложнения. И самое главное - моральная травма от полученных побоев.

Ублюдок, зверски избивший девушку в Днепре, задержан Facebook Антона Геращенко

Полиция своё дело сделала. Теперь дело за судом.

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