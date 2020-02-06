Убивавший украинцев на Донбассе террорист "Вампир" теперь просит милостыню. Видео

В сети опубликовали видео с 32-летним российским наемником Виктором Сорокиным с позывным "Вампир", который воевал на Донбассе, а сейчас просит милостыню в центре Москвы.

Кадры были обнародованы в YouTube. Он "добровольцем" в 2014 году отправился в Донецкую область убивать украинцев, но там же получил серьезную травму ног. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Против Украины он воевал в батальоне "Витязь", где был стрелком. После того, как боец пришел в негодность, он вернулся в Россию. В Москве Сорокин просит помощь на Арбате, сидя в военной форме.

Виктор Сорокин стал попрошайкой

Сорокин является уроженцем станицы Расшеватская Ставропольского края России. Он проходил военную службу в в/ч 2159 оперативно-войсковой группы специального назначения в городе Сочи в 2008-2009 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший террорист "ДНР" сдался полиции Украины. Он прятался 5 лет.

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