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Убивали в Украине, Сирии и Ливии: обнародованы имена тысячи наемников Путина из ЧВК "Вагнер"

1.1тЧитать материал на украинском

Волонтеры сайта "Миротворец" опубликовали имена тысячи российских наемников из так называемой частной военной компании "Вагнер".

Их полные имена и адреса обнародованы на сайте проекта. При этом подчеркивается, что информация собиралась совместно со Службой безопасности Украины.

"Нами прерывалось почти все, что давало любые зацепки, которые позволили выявить русских убийц", – сказано в сообщении.

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Иллюстрация. ЧВК "Вагнер"

Иллюстрация. ЧВК "Вагнер"

iarex.ru

Волонтеры добавляют, что при исследовании не только изучали источники, но и "проникли непосредственно в среду этих убийц и их окружения от Тамани до Сахалина".

"За несколько лет совместными усилиями установлено и задокументировано более 2000 россиян из т.н. ЧВК "Вагнер", которые участвовали в захвате Крыма, убивали на Донбассе, в Сирии, ЦАР, Ливии и других странах", – отмечается в сообщении.

Всего было установлено две тысячи имен, однако обнародование второй части данных состоится позже.

Первая сотня "вагнеровцев"

Первая сотня "вагнеровцев"

Скриншот

Первая сотня "вагнеровцев"

Первая сотня "вагнеровцев"

Скриншот

Первая сотня "вагнеровцев"

Первая сотня "вагнеровцев"

Скриншот

Первая сотня "вагнеровцев"

Первая сотня "вагнеровцев"

Скриншот

Файл Excel с полным перечнем имен можно скачать по ссылке.

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Темы
Аннексия КрымаВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
РоссияЧВК ВагнерСлужба безопасности Украинысайт Миротворец
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