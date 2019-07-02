Убивали украинцев на Донбассе: на параде в Минске пройдут военные преступники из России

В параде в Минске (Беларусь), который пройдет 3 июля 2019 года в честь Дня Республики, будет участвовать подразделение ВС РФ, убивавшее украинцев в войне на Донбассе.

Речь идет о 275-м самоходно-артиллерийском полке 4-й танковой Кантемировской дивизии. Об этом сообщает международное волонтерское сообщество Informnapalm.

Отмечается, что военнослужащие этого подразделения из г. Наро-Фоминск Московской области прибыли в Беларусь еще 20 июня 2019 года.

Репетиция 275-го САП на площади Минской военной комендатуры mil.by

Так, стало известно, что 275-й САП является одним из артиллерийских подразделений Западного военного округа ВС РФ, входивших в состав российской группировки сил вторжения. В 2014 году он засветился на Донбассе.

Примечательно, что согласно данным Центра "Миротворец", 29 августа 2014 года были уничтожены не менее 7 российских кадровых военных из группировки сил вторжения. Именно в этот день украинские военные начали организованный выход из котла окружения российскими войсками вокруг Иловайска.

mil.by

Кроме того, нашлись подтверждения и участия полка в обстрелах Мариуполя 24 января 2015 года. В этот день российские подразделения совершили обстрел мариупольского микрорайона "Восточный" из ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град". В результате террористического акта погибли 29 граждан Украины, 92 были ранены.

По данным СБУ, координировал действия в Мариуполе подполковник ВС РФ Власов Максим Владимирович, позывной "Югра", 15.02.1980 г. р. Исследователи сообщества Bellingcat установили, что в момент совершения военного преступления Власов был командиром упомянутого артиллерийского подразделения 275-го самоходно—артиллерийского полка.

Максим Власов Informnapalm

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали подтверждение участия военных Черноморского флота России в аннексии Крыма в 2014 году.

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