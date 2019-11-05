"Убивали под крики людей": бывшие узники "ЛНР" рассказали о пытках в "подвалах смерти"

Бывшие узники террористов "ЛНР" рассказали о пытках в "подвалах смерти", которыми руководил бывший сотрудник СБУ Аркадий Корниевский.
Как сообщает "Радио Свобода", предатель Украины в "республике" выступал в роли старшего следователя "комендатуры".
"Я прошел застенки "луганской народной республики", там и "познакомился" с Корниевским 1 августа 2014 года. Именно этот человек, выступая в роли старшего следователя "комендатуры ЛНР" решал судьбу всех попадающих в этот подвал", – поделился бывший пленный Александр Ретивов.
Мужчина рассказал, что Корниевский провел короткий допрос и после отправил его в камеру, где узника избивали три дня.
"Потом меня перевели в общую камеру, где я содержался до 2 сентября 2014 года. Корниевский, к которому меня вывели по истечению месяца, распорядился меня не отпускать. Но так как Луганская областная больница отказалась меня принимать на лечение, то конвоирующие меня люди решили обратиться выше, к начальнику комендатуры, который принял решение меня отпустить", – отметил пострадавший.
Виктория Кононова попала в плен, когда везла помощь украинским военным в августе 2014 года.
"Мы пробыли в плену 98 дней. Из них больше 60 – именно при Корниевском. Нас лично уже не трогали, только водили на опросы. Все, что происходило "на подвале", происходило по приказу Корниевского. Судьбы всех людей, которые были задержаны и находились в подвале, решал лично Корниевский. Условия содержания были абсолютно непригодными. Нас держали в бывшем архиве, кого-то держали в бойлерной. Для "укропов" были отдельные камеры – практически каждую ночь там кого-то били… Каждую ночь мы слышали крики людей, которых пытали. Те, кого там убили, уже не смогут дать показаний", – вспоминала она.
Аркадий Корниевский
Миротворец
На данный момент в суде рассматривают дело в отношении преступлений Корниевского, однако состоянием на ноябрь судебное производство приостановлено.
"То, что происходит в судах и прокуратуре с нашей стороны – это саботаж. Когда мне стало известно, что дело рассматривается в Сватовском суде, я обратился в суд и в военную прокуратуру с заявлением о свидетельстве в судебном деле. Ответ мне пришел только через два месяца. Написали, что в скором времени я буду вызван на допрос, в качестве свидетеля. Но прошло уже полтора года и меня не вызвали", – рассказал бывший узник "ЛНР" Дмитрий Тында.
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