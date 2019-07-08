Убивал украинцев: всплыла скандальная информация о схваченном СБУ Цемахе

Подполковник оккупационных войск на Донбассе Владимир Цемах, которого украинские спецслужбы захватили на оккупированной территории, соучастник убийства украинских воинов 30-й бригады.

"Цемах, должен отвечать не только за участие в операции ВС РФ по уничтожению "Боинга", но и за убийство украинских воинов", — сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Он уточнил, что в видеоинтервью, данном в 2015-м году, Цемах – позывной "Борисыч", рассказывает, как его подразделение приняло участие в бою на 43-м блок-посту под Снежным 6 августа 2014-го года.

"В тот день отряд наемников под командованием Цемаха открыл огонь по колонне 30-й механизированной бригады из 23-мм установки ЗУ-23. Цемах два года воевал в Афганистане, воевал в Славянске и под Снежным с мая 2014-го, а бойцы 30-й бригады, которые тем утром в колонне выехали на 43-й блок-пост, на тот момент опыта не имели, всего неделю назад они зашли в сектор "Д", и о том, что враг подготовился к бою информации у них не было", – подчеркнул Бутусов.

Он добавил, что после короткой перестрелки украинские воины отступили, так как не имели огневого опыта.

"На месте боя осталось, к сожалению, четверо наших бойцов – еще живые, их под обстрелом не забрали... Сержант Владимир Степанюк в 10:30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13:46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР", – рассказал журналист.

Раненых Степанюка и Чечета боевики Цемаха не спасли, а добили на месте боя. Тела четырех украинских героев нашли и вывезли волонтеры миссии "Эвакуация-200", останки были обезображены.

Бутусов уточнил, что 6 августа 2014-го под огнем банды Цемаха погибли:

Юрий Чечет - 42 года, из села Гульск Житомирской области, у него семья - осталась жена Нина, двое сыновей - Ярослав и Александр.

Сергей Пивоварчук - 29 лет, из села Терновка Житомирской области.

Иван Ломачук - 23 года, из села Писки Житомирской области.

Владимир Степанюк - 40 лет, из села Токарив Житомирской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал ракетный комплекс "Бук", из которого сбили лайнер.

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