Убивал прокленами? Выяснилась наглая ложь скандального настоятеля Киево-Печерской лавры

Настоятель Киево-Печерской лавры, скандальный митрополит РПЦ в Украине Павел соврал, когда заявлял о смерти четверых музейщиков-реставраторов, которые работали в церкве, от его проклятий.

Как сказано в сюжете ТСН, журналисты нашли людей, которым в начале 2000-х угрожал наместник.

Татьяна Кроха, которая 30 лет работала экскурсоводом в лавре, подчеркивает, что проклятия от церковника слышала часто. "Он проклинал многих людей. Сначала трое, потом к вечеру еще человек — это ерунда. Абсолютная", — рассказала она.

Митрополит Павел ЕРА

Реставратор Александр Березкин также назвал заявления митрополита РПЦ в Украине пустыми, при этом вспомнив о конфликте с ним: "Он просто больной человек, нет смысла этим заниматься — его все равно снимут в ближайшие дни. Я не хочу об этом человеке что-то говорить, это глупости. Когда мы с ним дрались, это одно было".

Религиовед Андрей Ковалев в свою очередь отмечает, что за такое "хвастовство" наместника должны были бы отстранить от церковной службы, кроме того, такие высказывания противоречат основам канонического православия.

"Его слова о том, что он проклял людей, а они умерли — подпадают под определение "магизм". Это не имеет ничего общего с православной церковью. Православный митрополит Московского патриархата говорит о магии", — отмечает специалист.

"Церковь Христова живет по определенным законам — канонам, это каноны святых апостолов и соборов. Каноны осуждают магизм и тех людей, которые занимаются магией, по канонам отлучают от церковного общения", — говорит эксперт.

"Возможно, это последствия болезни диабета, с одной стороны. С другой — в таких случаях должны проходить какую-то медицинскую экспертизу", — отметил бывший митрополит УПЦ МП Александр Драбинко.

Юристы подчеркивают, что до такого проклятия можно применить статью о разжигании религиозной ненависти, оскорблении чести и требовать денежной компенсации. В законодательстве есть также статья 129, часть 2, где указано, что за угрозу убийством можно сесть за решетку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 14 января загорелось здание, принадлежащее Киево-Печерской лавре.

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в его умышленном поджоге.

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