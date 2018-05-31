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"Убиваем и будем убивать": Забужко указала на бандитскую стратегию России

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Россия использует гибель 15-летней Дарьи Каземировой во время обстрела поселка Железное Донецкой области и покушение на журналиста Аркадия Бабченко для того, чтобы "расшатать" и деморализовать украинское общество, убедив его в том, что Украина "сама виновата".

Данное мнение высказала в Facebook известная писательница Оксана Забужко, которая обратила внимание, что во время заседания Совбеза ООН 29 мая постоянный представитель РФ Василий Небензя упорно называл девочку "Дарьей Комиссаровой".

"То есть, даже не потрудился сделать вид уважение к жертве так, чтобы запомнить имя, – а тут же и ее "переписал по-своему": "утилизирует", "отжал" уже мертвую", – написала она.

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По словам Забужко, Небензя мог таким образом продемонстрировать либо профессиональную бандитскую стратегию, либо фрейдовскую оговорку.

"Месседж здесь один: "да, убивали, убиваем и будем убивать, и с..ть на ваши могилы, и х вы нам сделаете!" – подчеркнула она.

Она отметила, что таким образом Россия пытается "расшатать психику" украинского общества, которому пытаются навязать месседж, что Украина сама виновата в данных событиях.

"И если вы эмоционально повелись на "почему из моих налогов украинское государство не защищает российских журналистов", - значит, у вчерашнего теракта на самом деле не одна жертва", – заключила Забужко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Небензя во время заседания Совета безопасности использовал информацию об "убийстве" Бабченко, чтобы очернить Украину.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Темы
Покушение на Аркадия БабченкоРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Аркадий БабченкоОксана Забужко
Место
Украина
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