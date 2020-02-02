Убитый и раненые! Наемники Путина вновь подло ударили по ВСУ

На войне за независимость Украины на Донбассе, в результате вражеских обстрелов 1 февраля погиб один украинский военнослужащий и один получил ранение. Кроме этого, один боец Объединенных сил был ранен в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Всего за прошлые сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

В частности противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил шесть обстрелов по позициям украинских защитников:

вблизи Красногоровки – 6 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, а также с крупнокалиберного пулемета;

в районе Марьинки – с автоматических станковых гранатометов;

неподалеку Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды рядом с Песками – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 8 мин, а еще открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Невельского – из станкового противотанкового гранатомета (2 выстрела) и крупнокалиберного пулемета.

Девять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

два раза неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм минометов – 38 мин;

трижды рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 41 мину, вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи населенного пункта Хутор Вольный – с 82-мм минометов – 14 мин, кроме этого, совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Катериновки – из крупнокалиберного пулемета;

Конечно же, на все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения.

Как добавили в ООС, с начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь с нашей стороны нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 1 февраля погибла военная медичка Клавдия Сытник. Она погибла в результате обстрела в Новотошковское (Попаснянский район Луганской области).

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