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2 февраля • обновлено в 08:10
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Убитый и раненые! Наемники Путина вновь подло ударили по ВСУ

1.5т
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На войне за независимость Украины на Донбассе, в результате вражеских обстрелов 1 февраля погиб один украинский военнослужащий и один получил ранение. Кроме этого, один боец Объединенных сил был ранен в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Всего за прошлые сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

В частности противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил шесть обстрелов по позициям украинских защитников:

  • вблизи Красногоровки – 6 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, а также с крупнокалиберного пулемета;

  • в районе Марьинки – с автоматических станковых гранатометов;

  • неподалеку Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • дважды рядом с Песками – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 8 мин, а еще открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • в районе Невельского – из станкового противотанкового гранатомета (2 выстрела) и крупнокалиберного пулемета.

Девять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • два раза неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • дважды в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм минометов – 38 мин;

  • трижды рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 41 мину, вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи населенного пункта Хутор Вольный – с 82-мм минометов – 14 мин, кроме этого, совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе Катериновки – из крупнокалиберного пулемета;

Конечно же, на все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения.

Как добавили в ООС, с начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь с нашей стороны нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 1 февраля погибла военная медичка Клавдия Сытник. Она погибла в результате обстрела в Новотошковское (Попаснянский район Луганской области).

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
погибли военные Вооруженные силы Украины ООС
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Судя по заголовку вчера на позициях были наемники Путина. У кого есть график на февраль? Хочу узнать, кто заступает сегодня: пророссийские сепаратисты или российские войска!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Возбудились орки путенские,поразбухли пердаки...хехе
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Когда читаю слово подло,это значит метко, точно ,
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