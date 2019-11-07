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7 ноября • обновлено в 19:56
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Убитый и много раненых! Наемники Путина вновь подло ударили по ВСУ

8.7т Читать материал на украинском

На войне за независимость Украины на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба ООС за четверг, 7 ноября. С начала суток террористы "Л/ДНР" 15 раз обстреляли позиции ВСУ.

Наемники Путина применили вооружение БМП, гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие. Также они использовали противотанковые управляемые ракеты.

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Позиции защитников Украины были обстреляны возле таких населенных пунктов: Крымское, Южное, Луганское, Новолуганское, Майорск, Авдеевка, Водяное, Пески, Гнутово, Опытное, Красногоровка.

При этом процесс разведения в районе поселка Золотое продолжается. Украинская сторона также готовится к аналогичной процедуре возле Богдановки и Петровского.

Карта ООС

Карта ООС

Министерство обороны

ВСУ понесли потери

ВСУ понесли потери

фото из сети

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 6 ноября, на Донбассе также были ранены четверо бойцов ВСУ. Террористы Путина обстреляли позиции украинских защитников возле Майского, Зайцево, Крымского, Песков и Водяного.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
ТЕРМІНОВА ЕВАКУАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ!
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Рагули, вас "РАЗВЕЛИ" как селюков в деревне Куив ...
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
За два дня собралась целая команда футболистов.
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