Убитый и много раненых! Наемники Путина вновь подло ударили по ВСУ

На войне за независимость Украины на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба ООС за четверг, 7 ноября. С начала суток террористы "Л/ДНР" 15 раз обстреляли позиции ВСУ.

Наемники Путина применили вооружение БМП, гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие. Также они использовали противотанковые управляемые ракеты.

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Позиции защитников Украины были обстреляны возле таких населенных пунктов: Крымское, Южное, Луганское, Новолуганское, Майорск, Авдеевка, Водяное, Пески, Гнутово, Опытное, Красногоровка.

При этом процесс разведения в районе поселка Золотое продолжается. Украинская сторона также готовится к аналогичной процедуре возле Богдановки и Петровского.

Карта ООС Министерство обороны

ВСУ понесли потери фото из сети

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 6 ноября, на Донбассе также были ранены четверо бойцов ВСУ. Террористы Путина обстреляли позиции украинских защитников возле Майского, Зайцево, Крымского, Песков и Водяного.

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