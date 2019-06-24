Дружил с убийцей: подробности жестокой расправы над 9-летним мальчиком в Киеве

9-летний Захар Черевко, убитый родственником 22 июня в Киеве в Дарницком районе, мечтал быть полицейским. Он был очень общительным и открытым ребенком.

С преступником мальчик дружил, они проводили много времени вместе. Вероятно, мужчина страдает психическим расстройством, а мотивом убийства стали семейные обиды.

Об этом и других подробностях страшного ЧП OBOZREVATEL рассказала бабушка Захара Любовь Анатольевна и соседи.

Заманил мальчика на озеро

Убийцей ребенка оказался родственник – брат нового мужа матери 30-летний Ярослав.

"Захар с ним очень дружил, хотя тому 30 лет. Он часто ходил к маме туда на ул. Бажана, и там с Ярославам играл за компьютером. Они очень дружили, чуть не обнимались", – рассказала OBOZREVATEL бабушка Захара.

Захар Черевко

В тот вечер Захар сказал бабушке, что идет проводить интервью с людьми на улице. Женщина удивилась.

"Говорю, у кого ты будешь спрашивать. Отвечает, у прохожих. Нарядился, одел белую рубашечку в серую полоску, брючки, туфельки, взял блокнотик с ручкой и ушел. Видимо, этот Ярослав так его и заманил на озеро, мол, будем заниматься расследованиями", – со слезами вспоминает пожилая женщина.

Убийца вернулся в мокрой и грязной одежде

Внука бабушка хватилась уже 9 часов вечера. Женщина обратилась в полицию.

"Дочка с новым мужем видели, что Ярослав вернулся в 10 вечера, одежда была мокрая и грязная. Дочь спрашивает, почему ты мокрый. Тот говорит, что помылся, да по мусорникам каким-то лазил. Потом увидели его обувь уже помытую, спрашивают, а почему обувь мокрая. Он там что-то тоже стал придумывать", – рассказывает бабушка.

Подозреваемый в убийстве 30-летний Ярослав Нацполиция

На следующий день рыбаки нашли в озере Вырлица, что недалеко от дома , где жил Захар, тело мальчика. Сообщили в полицию. Вместе с орудием убийства – нож и молоток, следователи нашли рубашку и блокнотик Захарчика.

Помогал соседке и был очень общительный

Жители двора, где жил Захар, в шоке. "Это был очень хороший и очень общительный ребенок. Я как-то оказалась в одной очереди к врачу с Захаром и его бабушкой. Так сколько мы там сидели, он постоянно разговаривал. Что-то рассказывал, доказывал ей, бабушка уже пытается его отвлечь, а он все равно продолжает разговор. Удивительный ребенок", – говорит одна из соседок.

Бил ножом и молотком Нацполиция

Другая пенсионерка вспоминает, что Захар все время пытался ей помочь.

"Я иду по лестнице, мне тяжело. Тут Захар спускается, говорит, давайте я вам помогу, и берет меня под руку. Я отказываюсь, но он говорит, нет, бабушка, я вам помогу", – вспоминает пенсионерка.

Да и другие жители, увидев фото Захара, вспоминают, что это был очень открытый и улыбчивый ребенок.

"Я лично не знала его, но вот лицо это помню. Он всегда был такой радостный, улыбался, открытый ребенок. Очень жаль", – рассказала OBOZREVATEL одна из нянь, которая гуляла с малышом на площадке.

"Сначала он хотел быть пожарным, а потом говорил, что хочет стать полицейским. Ему всегда нравились криминальные расследования, он смотрел такие передачи как "Агенты справедливости", – сказала нам бабушка.

Мог страдать психическим расстройством?

Бабушка погибшего мальчика Любовь Анатольевна говорит, что 30-летний Ярослав мог страдать психическим расстройством.

Озеро Вырлица

"Лет 10 назад у него вроде была травма головы, и после этого он лечился в психиатрической больнице. Мама его все время оберегала, говорила, что ему нельзя работать, кормила его. Из-за этого у них там и были конфликты. Он здоровый такой, занимался борьбой, мог бы и работать, а не дома сидеть. В тот день у них тоже там произошел сильный конфликт, и вот Ярослав так отомстил. Но почему он выбрал ребенка?" – говорит бабушка.

По ее словам, полиция указала, что он бил его молотком по голове и ударял ножом в спинку, а потом кинул в озеро.

"Я пошла на озеро, посмотреть то место. Он его в такие заросли заманил, в конец озера практически", – плачет бабушка.

Мотив убийства – семейные конфликты

Как сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, мама Захара и ее новый муж неоднократно попадали в поле зрения полиции, а мужчина и вовсе был несколько раз судим. Поэтому ребенок жил с бабушкой

"Мотивом убийства стали внутренние семейные обиды", – сказал Крищенко.

Хотя бабушка говорит, что дочь жила отдельно, потому что у них не достаточно хорошие условия. Бабушка с внуком проживали в 2-х комнатной квартире по ул. Вербицкого, тут у Захара была своя комната. А мать с супругом, братом мужа и их матерью жили в 3-х комнатной квартиру по ул. Бажана.

Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 115 умышленное убийство. Виновному грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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