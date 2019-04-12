Убитые, раненые, подбитая техника: ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам

В четверг, 11 апреля, российские оккупанты на Донбассе потеряли 17 бойцов, девять из которых — убитыми.
Такую статистику обнародовал на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий (Штефан) Штирлиц.
В частности, безвозвратные потери (так называемые 200-е) понесли следующие подразделения оккупантов:
1 ОМСБр — два человека;
2 ОМСБр — один человек;
3 ОМСБр — один человек;
5 ОМСБр — два человека;
11 ОМСП — три человека.
Воины ВСУ
"24 Канал"
Ранеными 11 апреля страна-агрессор на Донбассе потеряла восемь человек:
1 ОМСБр — один человек;
2 ОМСБр — два человека;
4 ОМСБр — два человека;
6 ОМСП — один человек;
9 ОМСП — два человек
Кроме того, украинским защитникам удалось уничтожить одну единицу военной техники "Камаз", которая принадлежала 9 ОМСП. "Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины! Все будет Украина и победа за нами!" — написал Штефан в посте.
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля российские оккупационные войска также понесли массовые потери на Донбассе. Украинские защитники ликвидировали семь человек и ранили еще шесть.
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