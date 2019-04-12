|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Убитые, раненые, подбитая техника: ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам

2.1тЧитать материал на украинском

В четверг, 11 апреля, российские оккупанты на Донбассе потеряли 17 бойцов, девять из которых — убитыми.

Такую статистику обнародовал на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий (Штефан) Штирлиц.

В частности, безвозвратные потери (так называемые 200-е) понесли следующие подразделения оккупантов:

  • 1 ОМСБр — два человека;

  • 2 ОМСБр — один человек;

  • 3 ОМСБр — один человек;

  • 5 ОМСБр — два человека;

  • 11 ОМСП — три человека.

Воины ВСУ

Воины ВСУ

"24 Канал"

Новости
ВСУ самоотверженно отбили атаку оккупантов на Донбассе: в ОС восемь раненых

Ранеными 11 апреля страна-агрессор на Донбассе потеряла восемь человек:

  • 1 ОМСБр — один человек;

  • 2 ОМСБр — два человека;

  • 4 ОМСБр — два человека;

  • 6 ОМСП — один человек;

  • 9 ОМСП — два человек

Кроме того, украинским защитникам удалось уничтожить одну единицу военной техники "Камаз", которая принадлежала 9 ОМСП. "Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины! Все будет Украина и победа за нами!" — написал Штефан в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля российские оккупационные войска также понесли массовые потери на Донбассе. Украинские защитники ликвидировали семь человек и ранили еще шесть.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
5
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
Героям СЛАВА!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Воронов Сергей, героев Слава в дупу драл!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
"В зоне ООС морально-психологическое состояние ВСУшников ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ. Об этом, по информации ЛИЦ, на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Яков Осадчий. Осадчий проинформировал, что на боевом посту в районе населенного пункта Трехизбенка военнослужащий восьмого отдельного горно-штурмового батальона 10-й бригады, не выдержав регулярных издевательств со стороны командира батальона майора Николая Головатюка, покончил жизнь самоубийством. При этом начальник пресс-службы отметил, что «это далеко не единственный случай небоевых потерь личного состава в данном соединении». «Еще один солдат 10-й бригады получил тяжелые ранения в результате полного отсутствия дисциплины и постоянно возникающих между военнослужащими конфликтов с применением оружия», — рассказал Осадчий, добавив, что «ответственность за все происшествия несет командир бригады, полковник Василий Зубанич». Отметим, во время первого тура выборов ВСУшники, особенно на Донбассе, голосовали против действующего главнокомандующего Петра Порошенко".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
12.04.19. Сообщение от военкоров. ⚡«Ополченцы ДНР захватили в плен боевика ВСУ при попытке прорыва диверсионной группы. 11 апреля на Мариупольском направлении, в районе н.п. Широкино, военнослужащие НМ ДНР обнаружили диверсионную группу ВСУ. Об этом заявил замначальника Народной милиции республики Эдуард Басурин. По его словам, в ходе непродолжительного боестолкновения диверсанты были вынуждены были отступить на исходные позиции, потеряв одного боевика убитым и двоих ранеными. «Один раненый предательски брошен на поле боя командованием группы и был обнаружен группой досмотра НМ ДНР. На месте ему была оказана первичная медицинская помощь», — сказал Басурин. В ходе предварительного опроса установлено, что задержанный является старшим солдатом Тофан И.И. Для проведения дальнейшего дознания, военнослужащий передан представителям МГБ ДНР. Ранее сегодня штаб так называемой «ООС» сообщил, что за сутки один украинский боевик погиб, восемь ранены. Накануне, 11 апреля, боец ДНР получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ. Отметим, что ответным огнем ополченцы ДНР уничтожили огневые точки 79-й и 93-й бригад ВСУ. Днем ранее постпред РФ в Минской контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов предупредил о возможности предвыборного обострения ситуации на фронте в Донбассе».
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения