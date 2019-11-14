Убитые и раненые: офицер сообщил о масштабных потерях России на Донбассе

Российские оккупационные войска, оккупировавшие Донбасс, понесли масштабные в зоне боевых действий 13 ноября. Они составили пять человек.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в своем Telegram-канале. По его данным, на Донбассе за сутки был ликвидирован один террорист.

"Санитарные потери (300) составили 4 человека. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – написал он.

Офицер сообщил о масштабных потерях России на Донбассе Цензор.Нет

Как сообщал OBOZREVATEL, в период с 5 по 11 ноября российские войска потеряли 4 человека во время боев на Донбассе.

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