Жестоко убитая на Харьковщине школьница Кристина Пьянова якобы жаловалась на проблемы с психикой у матери и была готова к ее неадекватным поступкам.

Об этом заявили во время программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина". Так, по словам близкого к семье человека, девочка якобы плакала и говорила о том, что ее мама сошла с ума.

Кроме того, после одного из конфликтов с матерью она жестами показала своему глухонемому дяде, что у женщины якобы серьезные проблемы с головой.

Татьяна Пьянова

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