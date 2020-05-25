Жестоко убитая на Харьковщине школьница Кристина Пьянова якобы жаловалась на проблемы с психикой у матери и была готова к ее неадекватным поступкам.
Об этом заявили во время программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина". Так, по словам близкого к семье человека, девочка якобы плакала и говорила о том, что ее мама сошла с ума.
Кроме того, после одного из конфликтов с матерью она жестами показала своему глухонемому дяде, что у женщины якобы серьезные проблемы с головой.
Татьяна Пьянова
Как сообщал OBOZREVATEL:
также во время эфира передачи представитель полиции заявил, что причиной смерти Кристины Пьяновой из-под Харькова стали 75 ножевых ударов, нанесенных разными ножами.
Кроме того, стало известно, что Татьяна Пьянова, подозреваемая в убийстве родной дочери, якобы ревновала ее к отцу.
Напомним, соседи задержанной рассказали, что она якобы была экстрасенсом и проводила обряды.
А накануне трагедии женщина убрала из дома иконы и завесила все зеркала.
Убийство шокировало и соседей семьи. По их словам, женщина была вменяемой и от нее никто такого не ожидал.
Во время задержания с пакетом, в котором лежала голова дочери, Татьяна Пьянова была обнаженной и вела себя неадекватно: она пыталась наброситься на полицию с ножом.
Не менее агрессивно женщина вела себя и в суде, где утверждала, что убитая – не ее дочь.
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