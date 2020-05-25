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25 мая • обновлено в 22:11
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Убитая под Харьковом девочка подозревала мать в проблемах с психикой

1.7т
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Жестоко убитая на Харьковщине школьница Кристина Пьянова якобы жаловалась на проблемы с психикой у матери и была готова к ее неадекватным поступкам.

Об этом заявили во время программы "Говорит Украина" на телеканале "Украина". Так, по словам близкого к семье человека, девочка якобы плакала и говорила о том, что ее мама сошла с ума.

Кроме того, после одного из конфликтов с матерью она жестами показала своему глухонемому дяде, что у женщины якобы серьезные проблемы с головой.

Татьяна Пьянова

Татьяна Пьянова

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Убийство в Харькове
Место
Украина
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