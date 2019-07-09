"Мать цинично врала": подробности жестокого убийства 13-летней девочки под Днепром

Жители Миролюбовки в Днепропетровской области две недели не замечали, что в селе пропала 13-летняя Инна Дубик.

Пока полиция не нашла преступника, и тот не показал в кустах тело девочки, все считали, что она где-то гуляет. Подробнее о жуткой трагедии – в материале OBOZREVATEL.

Мать не знала, когда дочь ушла из дома

Само преступление произошло больше двух недель назад. 13-летняя Инна исчезла из дома и не появлялась там, по словам матери, неделю. Она пришла в полицию 28 июня и уверяла, что девочка ушла в магазин 23 числа, с тех пор не возвращалась.

Инна Дубик Facebook Алены Компаниец

Только 5 июля полиция при помощи волонтеров Кривого Рога из группы "Поиск пропавших детей" обнаружило тело Инны. На это место указал 24-летний подозреваемый. Девочка была изнасилована и задушена две недели назад.

Однако некоторые жители села подозревают, что мать и сама точно не знала, когда Инна исчезла. Якобы девочка пасла коров, мать пришла к ней и дала денег на лимонад. Девочка побежала в магазин и по дороге исчезла.

Сама семья давно состоит на учете у социальных служб и считается неблагополучной. Родители злоупотребляют спиртными напитками. Кроме Инны, в семье есть еще двое сыновей 12 и 15 лет, причем даже младший ребенок курит.

Подозреваемый в убийстве показывает место преступления Нацполиция

"Есть корова – значит, семья благополучная"

Однако в Миролюбовке семью считают "образцово-показательной", поскольку в хозяйстве у них есть корова, а сами родители держат огород. "Это у нас такой показатель, если у семьи есть корова, то люди значит работящие и благополучные", – сказала в беседе с OBOZREVATEL местная жительница Оксана.

Пока полицейские и волонтеры искали ребенка, в Миролюбовке все говорили, что она где-то гуляет, мол, не так давно ее видели на улице или в Желтых водах. При этом маму такая информация вполне устраивала, она не беспокоилась о дочери.

"Ночевать она могла у кого угодно в хате, тут все село – родственники. Инна часто уходила из дома, может, поэтому ее сразу и не хватились. Но с другой стороны, от хорошей жизни и теплой постели никто не убегает. Плохо ей было в родном доме, вот и сбегала она. Хотя сама девочка хорошая, спокойная, закончила 7 класс в этом году", – рассказала нам еще одна пожилая женщина из этого села.

Миролюбовка Google

Мать даже не искала дочь

Равнодушие семьи к пропаже ребенка подтверждает и начальник службы по делам детей Пятихатской райадминистрации Алена Компаниец. Она говорит, что мать постоянно ей врала.

"Тело девочки нашли недалеко от того места, где она пасла коров. Нелюдь убил девочку еще 23 июня, а тело прикопал в посадке. А мать спокойно и цинично врала. Она была равнодушна, без эмоций. Я по телефону заставляла ее искать девочку, а она мне отвечала, где же я ее найду. На вопросы почему так поздно сообщила в полицию о пропаже, мать ответила, что где-то по селу Инна появлялась. А на вопрос где же тогда девочка ночует, она отвечала – там, где и гуляет", – сообщила OBOZREVATEL Алена Компаниец.

Волонтеры несколько дней искали Инну Facebook Поиск детей Кривой рог

Жители говорят, что в селе в некоторых семьях принято, что дети гуляют сами по себе.

"Дети неделю домой не приходят, а односельчане говорят, что где-то видели вашего ребенка. И родители не беспокоятся. Раз жив, здоров, значит все в порядке. И маленькие дети по селу ходят сами по себе, родители заняты своими делами. Тут многие так выросли", – рассказывает одна из местных Елена.

К поискам подключали кинологов Facebook Поиск детей Кривой рог

Сам убийца в селе не прописан, но в последнее время жил тут. До этого был дважды судим: за кражу и угон автомобиля. Теперь ему грозит пожизненный срок.

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